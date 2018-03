Arsenal avertit ses fans des risques à Moscou

Arsenal a prévenu ses supporters des risques de «sentiment antibritannique et de harcèlement» à Moscou. Le club londonien défiera le CSKA en Europa League le 12 avril dans la capitale russe, dans un contexte de regain des tensions diplomatiques entre les deux pays.

Europa League Draw: Arsenal Potted Against CSKA Moscow In Quarter-Finals https://t.co/XOUbnW8xAE pic.twitter.com/9JP5qAN0Mc — Eddie Andy (@eddieschwaggs1) 16 mars 2018

«Nous vous conseillons de rester prudents, d'éviter toute forme de manifestation ou de protestation et d'éviter de commenter en public les développements de la situation politique», a également indiqué le club.

Arsenal a réagi le jour même du tirage au sort du quart de finale de l'Europa League qui lui a désigné le CSKA Moscou comme adversaire, avec l'aller le 5 avril en Angleterre et le retour une semaine plus tard en Russie. Le déplacement des fans anglais en Russie sera suivi à la loupe, depuis que Londres et Moscou s'écharpent après l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Angleterre que la Première ministre britannique Theresa May a imputé aux Russes, qui eux nient en bloc les accusations.

(si/nxp)