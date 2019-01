Après trois mois d’arrêt, Loïc Perizzolo se remet en piste

Loïc Perizzolo se remet en piste ce week-end sur l’anneau rénové de la Queue d’Arve. Pas besoin d’emboucher les trompettes. L’ancien champion d’Europe de l’éliminatoire effectue sa rentrée en toute discrétion à l’occasion du GP Mettler, deuxième manche de l’Omnium genevois. Un peu comme il avait fait sa sortie, l’été dernier, au lendemain des Européens de Glasgow. En catimini, le corps sans force et le vague à l’âme. Costaud, un champion est aussi fragile.

Durant trois mois, le cycliste du VC Lancy a même disparu de la circulation. «J’étais patraque, j’avais besoin d’un break», dit-il sobrement. Il parle d’un problème de santé, d’un traitement aux effets secondaires négatifs qui l’a mis à plat. «Je n’avançais plus et je ne récupérais pas», ajoute-t-il. À Glasgow, le pistard genevois avait encore fait illusion. «En roulant au métier, en me battant avec mes tripes. Mais franchement, le cœur n’y était pas. Bien sûr, ma 4e place m’a frustré. Mais dans mon état, pouvais-je espérer mieux?»

Malgré dix jours de pause, sa condition ne s’est pas améliorée. «Au contraire, c’était de pire en pire. Je suis parti en stage au Portugal avec l’équipe nationale. Et là, j’ai touché le fond. J’étais à la rue. J’ai compris que mon corps criait stop.» Alors, Loïc Perizzolo a mis pied à terre. Déprimé, dépressif même, avoue-t-il. A-t-il songé à arrêter sa carrière? «Je me suis posé la question mais cela aurait été une solution de facilité», répond-il.

Est-ce l’orgueil du champion qui refuse l’inéluctable? «C’est peut-être de la fierté mal placée mais je ne voulais pas finir comme ça, en queue de poisson. J’ai 30 ans, je sens que j’ai encore quelque chose à donner. L’envie est là, au fond de moi-même», affirme-t-il. À ses côtés, sa femme Virginie, elle-même cycliste élite, l’a épaulé et l’a encouragé à ne pas lâcher prise. Mickaël Bouget, le coach national, n’a cessé de l’assurer de son soutien.

Alors, Loïc Perizzolo s’est remis en selle. Doucement. «C’est plus mon vélo qui me promenait», sourit-il en évoquant sa reprise sur route, début décembre. «J’ai constaté les dégâts, il n’y avait plus rien dans le moteur. En fait, il y avait surtout du boulot!» Mais même s’il a perdu beaucoup – de la force, sa carte Swiss Olympic, de nombreux points UCI – le Genevois a toujours conservé la motivation. C’est ainsi, requinqué, qu’il reprend la compétition ce samedi par une Américaine en compagnie de sa femme. Il n’attend pas de miracle. S’il n’est pas sélectionnable pour les Mondiaux sur piste, il lorgne tout de même les Jeux européens de Minsk à la fin de juin. Tout est bien qui recommence bien… (TDG)