Après l’infiniment petit, Genève adopte la taille XL

Si la Suisse est un berceau de triathlètes en or, avec Nicola Spirig et Daniela Ryf au sommet de leur art, l’arc lémanique est une terre de triathlons, avec le lac en guise de miroir. Inutile de lui tirer les vers du nez, il ne dira pas qui est le plus beau. Le Léman est courtois, il offre ses faveurs sans favoritisme. À Nyon et son charme provincial, à Lausanne et son prestige olympique, à Genève et sa soif d’innovation.

Au bout du lac, au crépuscule d’un Championnat d’Europe lumineux, l’histoire a pourtant failli mal finir. Pour retrouver leur souffle, les organisateurs bénévoles ont fait une pause. Une année de réflexion et l’ardent désir de ne pas jeter l’éponge. Quatre ans plus tard, l’épreuve, reprise en partenariat par les pros d’OC Sport, pète le feu. «Mission accomplie, la pérennité de la manifestation est assurée», s’exclame Éric Monnot, l’ancien chef de course, devenu depuis président de l’Association du triathlon international de Genève. Cet été, pour célébrer activement la 30e édition, le «gardien du temple» portera le dossard No 1 du «Half», la nouvelle attraction du triathlon genevois, taille XL.

Les dossards s’arrachent

En fait, sous cette appellation se cache un semi-Ironman. La marque est déposée mais le plagiat est toléré! Après l’infiniment petit et ses formats «découverte» et «short», propres à populariser la discipline et à renforcer les fondations de l’épreuve, Genève voit donc beaucoup plus grand. Une trempette de 1,9 km, une pédalée de 90 km et 21,1 km de course à pied: l’effort cumulé n’est pas à la portée du premier venu. «Mais cela répond à une réelle demande. La preuve, près de la moitié des 500 dossards a déjà trouvé preneur et les inscriptions viennent d’ouvrir», note Benjamin Chandelier, le directeur d’OC Sport. En Suisse, seul Rapperswil proposait jusque-là un semi-Ironman au label officiel.

Alors que Lausanne accueillera cet été les finales des World Series, Genève crée l’événement à sa manière. En innovant, en élargissant l’éventail de son offre, en embrassant la rade avec une course qui se déploiera sur les deux rives, du chemin de l’Impératrice à la rampe de Vésenaz. «L’élite, on y reviendra plus tard, indique l’organisateur. Avec le «Half», on permet aux populaires chevronnés de passer un cap.» Bien sûr, l’instauration de cette nouvelle catégorie exigera une organisation encore plus importante, plus de commissaires de course, plus de bénévoles, plus de barrières. Plus de contraintes aussi?

Dimanche, une évidence

«On a la chance d’être bien soutenus, se félicite Benjamin Chandelier. Notre projet a reçu l’adhésion de tous, des autorités comme de la police et des TPG. On y travaillait depuis un an avec le souci de limiter l’impact sur le domaine public. Le choix du dimanche matin, avec sa circulation réduite, s’imposait. Pour les parcours, la natation, c’était facile. La course se disputera dans les parcs. Il a surtout fallu plancher sur la nature du circuit cycliste. Avec une boucle de 22,5 km, essentiellement dessinée le long des quais, on a trouvé la bonne formule. Le pont du Mont-Blanc ne sera que partiellement fermé et le public verra passer quatre fois les concurrents.» «Franchement, on va kiffer», s’exclame Éric Monnot. Il ne lui reste plus qu’à s’entraîner et à «poser quelques kilos…» (TDG)