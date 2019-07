Après dix ans de pause, elles sont presque toujours synchros

C’est une bande de copines qui ont partagé les plus belles émotions dans les bassins. De leurs premières chorégraphies à un titre de championnes de Suisse en 2005. Le niveau en élite devient cependant trop contraignant pour ces jeunes femmes qui se lancent dans la vie active ou les études. Une à une, elles quittent la piscine, sans jamais pourtant se perdre de vue. Parfois, elles s’imaginent à nouveau réunies dans l’eau. Comme lors des Mondiaux de Budapest en 2017, où elles observent leurs anciennes rivales de Morges remporter deux médailles en catégorie Masters (plus de 25 ans). C’est le déclic: «Ça nous a boostées, on s’est lancé le challenge de les imiter!» se souvient Martina Inostroza. La trentenaire est infirmière, mère d’un garçon de 2 ans et demi et enceinte: «Oui, c’est un immense challenge», avoue-t-elle en éclatant de rire.

Ancienne coach rappelée

Avec les Mondiaux Masters (plus de 25 ans) de Gwangju dans le viseur, le team de natation synchronisée s’est reformé il y a deux ans. Pour ces nageuses âgées de 23 à 40 ans, la première difficulté a consisté à trouver des horaires communs pour s’entraîner… Puis de s’entraîner. «Après la première séance, je me suis dit que ça serait la dernière, raconte, hilare, Danaé Jimeno. En dix ans, on est passé de quinze heures à deux heures hebdomadaires.» Pour répéter leur combiné (discipline qui permet d’alterner les moments de solo, duo et d’équipe) deux fois par semaine, les dix nageuses (deux remplaçantes) sont rarement au complet, prises dans leurs activités professionnelles et familiales. «Nos vies ont clairement évolué, mais il y a toujours autant de rigolade», confirme Martina. «Non, à part la taille des maillots, rien n’a changé», rajoute une nageuse depuis le bassin. Fou rire général.

Pour concrétiser leur rêve de médaille en Corée du Sud, les Genevoises sont entraînées par Gaëlle Giannotti, ancienne nageuse de l’équipe nationale suisse. Et elles ont même eu le culot de rappeler leur ancienne coach: «J’ai reçu un message il y a un an: «Tu ne voudrais pas faire notre chorégraphie?» se souvient Maud Planche. Sans hésiter, celle qui était leur entraîneuse professionnelle il y a dix ans se retrouve au bord du bassin de manière bénévole. «Dans ce sport, la concentration est primordiale et le niveau rythmique très poussé, explique Maud Planche. Chaque mouvement est posé sur des comptes.» Au bord de la piscine, les nageuses font des gestes des mains tout en comptant à haute voix: «C’est un travail de visualisation à sec qui consiste à représenter les mouvements de jambes dans l’eau avec les mains», précise la coach.

En natation synchronisée, l’effort est subaquatique: «Sur les quatre minutes de notre chorégraphie, elles respirent 1’50 seulement», poursuit Maud Planche. Le thème choisi pour les Mondiaux du 11 août est l’Afrique. Il est surtout musical mais aussi artistique. En tapant les mesures sur une perche, l’entraîneuse fait répéter plusieurs fois un porté. «Forcément, le niveau n’est pas comparable à celui d’il y a dix ans. On le fait pour retrouver l’esprit d’équipe et de compétition, mais dans le bon sens du terme», explique la coach en posant sa perche pour nous confier une anecdote: «J’ai récemment retrouvé un album photos que les filles m’avaient offert lorsqu’on a arrêté. Sur l’un des petits mots, il était écrit: «Rendez-vous dans dix ans…»

Poursuivre l’aventure?

Le défi qui attend les nageuses en Corée du Sud comporte une part d’inconnu. Ces deux dernières années, le Team Masters PLO ne s’est mesuré que deux fois à des adversaires en compétition. Avec succès, puisqu’elles ont gagné la Meyrin Cup et terminé vice-championnes de Suisse. «On veut le titre mondial, mais surtout ne pas avoir de regrets, confie Coralie Guerra. On va tout donner!»

Les douze jeunes femmes ont décidé de miser sur le crowdfunding pour financer une partie de leur budget, estimé à 24 000 francs. Et après, ce sera fini pour de bon? «On pensait arrêter… mais les Européens sont à Budapest l’an prochain. C’est moins loin et moins cher… Pourquoi ne pas poursuivre l’aventure?» questionne Danaé, aussitôt rejointe par ses coéquipières enthousiastes mais provoquant la surprise de la coach Maud Planche: «Ah bon? Je n’étais pas au courant de ça…» Les projets officieux des nageuses de PLO font sourire celle qui est revenue les entraîner par passion. En Corée, des nageuses d’Avully présenteront leur programme chez les plus de 39 ans… De quoi donner aux Genevoises de Plan-les-Ouates une occasion de fixer un nouveau rendez-vous à leur mentor?