Andy Murray forfait pour l'Open d’Australie

Andy Murray (ATP 16) a déclaré forfait pour l'Open d'Australie en raison de sa hanche récalcitrante. L'Ecossais, ancien no 1 mondial, n'a plus joué en compétition depuis Wimbledon l'été dernier.

«Malheureusement, je ne jouerai pas à Melbourne cette année, car je ne suis pas encore prêt à être compétitif», a déclaré Murray dans un communiqué. «J'espère pouvoir jouer à nouveau bientôt», a-t-il ajouté, précisant qu'il allait étudier «toutes les options» pour soigner sa hanche.

BREAKING: Andy Murray has withdrawn from the Australian Open. He departed Brisbane on a flight just after noon local time and is heading back to the UK via Melbourne.