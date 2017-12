Ammann est sur le bon chemin

Ammann a toutes ses chances dans l'épreuve qui se déroulera samedi à Obertsdorf en Allemagne mais les favoris restent les Allemands, à commencer par Richard Freitag.

Simon Ammann n'a plus terminé dans les dix premiers d'une épreuve de Coupe du monde depuis mars 2016, soit une série de trente compétitions. Son nom commence toutefois à ressurgir dans les conversations et sur les sites spécialisés, signe qu'il s'est remis sur le bon chemin. «Il faudra compter avec Ammann aux JO de PyeongChang», a ainsi affirmé l'entraîneur des Polonais Stefan Horngacher, selon des propos rapportés par la presse autrichienne.

En attendant, il lui faudra refaire ses preuves sur la Tournée, là où ses malheurs avaient commencé. Il y a trois saisons, le St-Gallois avait abordé le concours d'Oberstdorf dans la peau d'un favori. Las, il chutait en première manche et perdait toutes chances pour la victoire finale, même s'il se reprenait magnifiquement avec une 2e place à Garmisch et une 3e à Innsbruck dans la foulée. Mais la 4e étape, à Bischofshofen, allait lui être fatale, marquée par cette terrible chute restée dans les mémoires, la tête du champion frappant durement le sol. De quoi le déstabiliser pour de très longs mois.

Si près, si loin...

Aujourd'hui, le quadruple champion olympique a retrouvé une assise dans son télémark et il affiche par moments - l'espace d'un saut d'entraînement ou d'une manche - un niveau très proche de celui des meilleurs. Mais la régularité fait encore défaut. A Engelberg, il y a quinze jours, ses 11e et 14e places ont signifié à la fois son retour dans le cercle élargi des prétendants et... toute la distance qu'il lui reste à parcourir pour rivaliser vraiment avec les Allemands, Polonais, Autrichiens ou Norvégiens.

Pour rappel, Ammann n'a jamais remporté la Tournée, et ce n'est bien sûr pas l'objectif cette année. Mais une place dans les dix ou huit premiers lui donnerait ce surplus de sérénité à l'approche de ses sixièmes Jeux olympiques, à l'évocation desquels son visage s'illumine. A 36 ans, l'inusable sauteur du Toggenburg disputera sa 20e Tournée.

La ferveur est garantie pour l'ouverture de cette compétition à Oberstdorf (16h30 samedi), avec des Allemands en pole position, devant leur public, pour retrouver une suprématie après laquelle ils courent depuis seize ans. Soit depuis l'hiver 2001-2002, qui avait vu Sven Hannawald réaliser un historique Grand Chelem (victoire sur les quatre étapes). Depuis, les Allemands n'ont recueilli que des miettes mais ils se présentent cette année avec les numéros 1 et 2 du général de la Coupe du monde, Richard Freitag et Andreas Wellinger.

L'épreuve, qui nécessite une maîtrise parfaite sur huit jours, pourrait cependant sourire à un sauteur ayant déjà fait ses preuves sur les Quatre-Tremplins, ce qui n'est le cas ni de Freitag, ni de Wellinger. Tenant du titre, le Polonais Kamil Stoch paraît bien placé à cet égard, de même que le double champion du monde Stefan Kraft, seul Autrichien en vue pour l'instant cet hiver. Les Norvégiens Johann Andre Forfang, Anders Fannemel et Daniel André Tande se tiennent prêts pour profiter de la moindre faiblesse. (si/nxp)