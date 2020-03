Altruiste, Elise Chabbey troque le cuissard contre la blouse blanche

Elise Chabbey (26ans) aurait dû reprendre la compétition dans le décor mythique des Strade Bianche. Une épopée revisitée, partie en poussière. La course toscane a été rayée du calendrier et depuis, le peloton de l’UCI a été mis à pied, épidémie de coronavirus oblige. Dix jours plus tard, la Genevoise se retrouve aux HUG, enrôlée temporairement dans le Service de médecine interne. Elle a toqué à la porte, troqué le cuissard contre la blouse blanche et mis entre parenthèses sa carrière de cycliste professionnelle. «La priorité est ailleurs. Dans une telle situation de crise, le sport passe naturellement au second plan», explique la toubib fraîchement diplômée. Mais attention, quand les courses redémarreront, elle se remettra vite en danseuse.

Selon la jeune femme, l’évidence fait foi. Pour elle, il y avait urgence sanitaire et nécessité de «donner un coup de main». «L’hôpital manque de personnel soignant, il cherche des renforts. Il était normal que je me porte candidate. Lundi, on m’a sollicitée par téléphone. Et là, je suis prête à entrer en action, à me rendre utile. Tout s’est passé très vite, le stress n’a même pas eu le temps de me tomber dessus», confie-t-elle.

À l’autre bout du fil, on l’imagine souriante, cool comme à son habitude. Officiellement, ce n’est pourtant qu’en novembre prochain que la jeune médecin prendra ses fonctions à l’Hôpital de Sion. Le virus a juste accéléré son baptême du feu.

Bon pour la tête

Depuis toujours, Elise Chabbey est en effervescence. On use d’une hyperbole pour ne pas dire hyperactive, un mot qui n’est pas de son goût. «Ne rien faire, ce n’est pas mon genre, reconnaît-elle. J’ai besoin d’être occupée. Remplir mon temps, c’est bon pour la tête. Le faire pour la bonne cause, pour le bien de la communauté, c’est encore mieux.»

Aurait-elle donc peur du vide? Sûrement pas, elle qui a bravé les tourbillons du kayak et les vertiges du trail avant de s’aventurer au cœur du peloton. Seulement, frotter, elle n’aime pas trop. Alors, quand elle le peut, elle s’évade au sommet des bosses, comme l’été dernier lors de l’étape du Tour de France féminin. Elle y avait remporté le trophée de la montagne, entre deux examens. Une révélation. Les études ne lui ont jamais mis des bâtons dans les roues.

Diplôme en poche, contrat renouvelé et revalorisé, la novice de l’équipe Bigla-Katusha a alors décidé de s’offrir une saison sabbatique, totalement dédiée au cyclisme. «Pour voir jusqu’où je peux aller», disait-elle l’automne dernier, sans cacher ses envies olympiques. Aujourd’hui, les JO de Tokyo la font toujours rêver même si Marlen Reusser, sa nouvelle coéquipière bernoise, garde les faveurs des sélectionneurs suisses. Son compteur annuel affiche déjà 4500km et sa forme est ascendante, fruit d’une préparation intense sous le soleil de Calpe et des Canaries, et d’un meilleur suivi diététique. Mais c’était compter sans le Covid-19, qui a mis la planète en état de choc et le monde du sport à l’arrêt.

«J’ai pris mes marques»

Voilà donc bientôt un mois et sa 20e place à la Setmana Ciclista Valenciana que la Genevoise pédale dans le vide, loin des classiques printanières qu’elle se réjouissait de disputer. «C’est surtout compliqué pour Loïc Hugentobler, mon entraîneur, qui doit réaménager mon programme d’entraînement sans trop savoir quand la compétition va pouvoir reprendre», dit-elle.

On l’a compris, Elise Chabbey n’a pas mis son vélo au clou et son engagement intérimaire à l’hôpital n’y changera rien. «Je compte bien effectuer des séances d’intensité, le soir après le travail, et de longues sorties durant les week-ends. Quoi qu’il advienne, je dois garder la forme.» Loin devant elle, il y a les Mondiaux de Martigny (du 20 au 27septembre) et leur parcours montagneux qui aiguise ses ambitions. D’ici là, sûr, le coronavirus aura capitulé.

En attendant, on retrouve la cycliste-toubib à la fin de sa première journée au sein des HUG, là où elle a déjà effectué plusieurs stages durant sa formation. Pas trop dépaysée? «Non, tout s’est bien passé. J’ai un bip, des responsabilités, mais j’ai eu le temps de prendre mes marques. Ce mardi, l’hôpital était encore en phase de réorganisation avant l’arrivée imminente de la vague des patients affectés par le Covid-19. Je crois que tout est prêt.» Elise Chabbey est sereine. Elle a même pu rouler une heure et demie en sortant de l’hôpital!