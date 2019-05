Alinghi s’impose d’entrée à Genève

Le Grand Prix d’ouverture de la dernière saison du D35 Trophy, le championnat réservé aux emblématiques catamarans lémaniques, a souri ce week-end à Alinghi au large de Genève. Le multicoque barré par Ernesto Bertarelli s’est montré le plus constant lors des 9 manches disputées entre vendredi et samedi, remportant trois d’entre elles.

Dimanche, une bise soufflant au-delà des 25 nœuds (46km/h) a contraint les organisateurs à annuler la journée prévue. Alinghi, déjà vainqueur du circuit en 2017 et 2018, remporte cette première épreuve devant Zen Too (Guy de Picciotto) et Ylliam (Bertrand Demole).

Le D35 Trophy s’arrêtera au terme de la saison en septembre. Une compétition réunissant de nouveaux catamarans «volants» TF35, équipés de foils, lui succédera.

#D35Trophy La journée est annulée, la bise souffle au delà de 25 nœeuds. Alinghi remporte le Grand prix d'ouverture devant Zen Too et Ylliam Comptoir Immobilier. — D35 Trophy (@d35trophy) May 5, 2019

(nxp)