Alfred Finnbogason, la menace islandaise

Si Presnel Kimpembe espérait passer une soirée tranquille face à l’Islande jeudi dernier à Guingamp, le défenseur de l’équipe de France a dû être déçu. Car ce soir-là, Alfred Finnbogason a sérieusement bousculé le pourtant imposant défenseur central des Bleus.

Celui-ci a dû s’avouer vaincu face à la qualité et à la ruse de l’attaquant islandais, qui lui a fait toutes les misères du monde. La Suisse est prévenue: avec le retour de son buteur en série, l’Islande n’a plus rien à voir avec l’équipe battue 6-0 il y a un peu plus d'un mois à Saint-Gall.

Alfred Finnbogason (29 ans) présente en effet de solides références. Meilleur buteur du championnat des Pays-Bas en 2014 (24 buts avec Heerenven), l’avant-centre a également trouvé le chemin des filets face à l’Argentine lors de la Coupe du monde (1-1).

Éloigné des terrains depuis le début de la saison, il a fait son retour lors de la sixième journée de Bundesliga. Le résultat? Un hat-trick immédiat face à Freiburg, suivi d’un but la semaine suivante face à Dortmund! En deux matches cette saison en Allemagne, le renard Finnbogason a donc inscrit quatre pions.

«Une occasion de grandir»

«J’ai vite retrouvé mes sensations, a-t-il souri après le nul (2-2) face à la France. De toute façon, je ne suis pas quelqu’un qui a besoin d’un long temps d’adaptation. J’ai souvent changé de club dans ma carrière, non pas parce que je le voulais, mais parce qu’à chaque fois il s’agissait d’une belle occasion de grandir ou d’obtenir plus de temps de jeu. Je ne regrette rien.»

Avant de s’éclater à Augsbourg (25 buts en 52 matches depuis son arrivée), il avait un peu galéré à la Real Sociedad et à l’Olympiacos Pirée, où ses qualités de buteur n’ont pas pu s’exprimer.

Ce lundi soir, au stade Laugardalsvöllur de Reykjavik, il espère bien faire des misères à l’équipe de Suisse et confirmer sa bonne forme actuelle. Comme d’habitude, il sera aligné en pointe, avec Gylfi Sigurdsson (Everton) en soutien. Fabian Schär et la défense de la Nati devront se méfier de ces deux hommes, capables de tout. (nxp)