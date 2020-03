Le 46e Tour de Presinge passe aussi son tour

À Genève, courir avec un dossard sur le dos devient une gageure. La faute au coronavirus, qui met le calendrier des courses hors stade sens dessus dessous. Après le Derby des Bois, qui aurait dû ouvrir la saison ce dimanche à Versoix, c’est le 46e Tour de Presinge, prévu le 22 mars, qui passera son tour. Jusque-là, la vénérable épreuve avait résisté à tout.

Dans un premier temps, afin de respecter au mieux les directives fédérales, ses organisateurs avaient songé à limiter la participation à 600 concurrents. Réunis mercredi en comité, ils ont finalement renoncé à cette option et pris la décision d’annuler la course. «Par mesure de prudence, explique le vice-président Jimmy Droz. En cas de problème, c’est la responsabilité de l’organisateur qui est engagée. Il était plus raisonnable de ne pas courir un tel risque.»

À Presinge, on compte sur la compréhension des coureurs et des partenaires, tous attachés à ce rendez-vous traditionnel, qui exhale souvent des parfums de printemps. «Les inscriptions déjà enregistrées seront automatiquement reportées à l’an prochain, ou alors remboursées», précise encore Jimmy Droz.

À l’heure actuelle, le Run Evasion Rhône, programmé le 15 mars, est en revanche maintenu au calendrier. Il a reçu l’aval du médecin cantonal et pris des dispositions (départs échelonnés de Dardagny ou d’Aire-la-Ville) afin de limiter la densité des pelotons. «On est partant à moins que de nouvelles directives, plus restrictives en fonction de l’évolution de la situation, soient édictées, auquel cas on serait alors aussi amené à annuler la manifestation», indique Patricia Bongini, l’une de ses responsables.