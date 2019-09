À Lausanne, Spirig a ouvert une dernière boucle

Un parcours exigeant

Sur la seule journée de samedi, plus de 20'000 spectateurs se sont précipités sur les rives du Léman, entre Ouchy et Vidy. Les meilleurs triathlètes allaient s’écharper pour la grande finale de la saison, pas question d’en rater une miette. Là, c’est un parcours ultraexigeant qui attendait les hommes comme les femmes, notamment sur la partie vélo (40 km), avec des montées casse-pattes au possible, à l’instar de la vertigineuse avenue des Bains, doublées de descentes techniques. «Le tracé était très difficile, et ça s’est vu parce que le peloton s’est très vite étiré, notamment à vélo, expliquait Nicola Spirig. Je préfère ce genre de parcours sélectifs, je trouve ça plus intéressant que les épreuves toutes plates qu’on nous sert parfois.» Pas du goût de certains organismes néanmoins, surtout un jour de chaleur accablante. Chez les hommes, partis au plus fort du cagnard, le Français Vincent Luis a parfaitement géré une course remportée par le Norvégien Kristian Blummenfelt pour décrocher son premier titre de champion du monde. Pas de surprise côté féminin non plus, où l’Américaine Katie Zaferes a empoché l’épreuve comme le titre mondial.