«À l’âge de 13 ans, je ne pouvais même plus sortir de chez moi»

Donnez-lui un parc composé de modules de saut, de rails métalliques et de bowls et elle le transformera en un clin d’œil en son terrain de jeu favori. Elle, c’est Nikita Ducarroz, nouvelle étoile du BMX freestyle, qui enchaîne avec élégance et fluidité les acrobaties sur son petit vélo, sous les couleurs de la Suisse. Née sur la Riviera française d’un père suisse et d’une mère américaine, la future pilote a grandi à Glen Ellen, au nord de San Francisco, dès l’âge de trois mois. Trop tôt pour s’imprégner d’une culture et d’un mode de vie genevois. «Mais nous avons toujours parlé français à la maison et nous sommes régulièrement venus passer l’été chez mes grands-parents, qui vivent toujours à Carouge», se remémore Nikita Ducarroz dans un français presque parfait, trahie seulement par un accent emmagasiné sur les côtes californiennes.

«Mélange de deux cultures»

L’objectif de la funambule du BMX, désormais établie à San Diego, est de briller à Tokyo l’été prochain. «Avant ces deux dernières années, la question de représenter un pays ne s’était jamais posée. Je concourrais simplement pour moi. Mais une fois que le freestyle a intégré le programme des Jeux olympiques 2020, il a fallu y songer.» Approchée par le Zurichois Roger Rinderknecht, ex-entraîneur national et auparavant olympien en BMX cross aux JO de 2008 et 2012, Nikita Ducarroz ne tardera pas à céder aux sirènes helvétiques. «Roger est un type génial qui a su me convaincre. En plus il n’y avait pas d’autre athlète en freestyle chez Swiss Cycling (ndlr: alors que l’équipe américaine regorge de filles pouvant prétendre au sésame olympique). J’ai été élevée avec un mélange de deux cultures et je trouvais bien de pouvoir faire ce lien avec l’autre moitié de ma famille», glisse la cycliste fraîchement diplômée en management sportif et qui parvient à couvrir toutes ses dépenses grâce ses sponsors, à l’Aide sportive et à la Fédération suisses.

L’an dernier, la jeune femme a disputé sa meilleure saison, prenant la troisième place du classement final de la Coupe du monde. Mais son histoire d’amour avec le BMX aurait bien pu ne jamais voir le jour, si elle n’avait pas connu des ennuis de santé. «Je jouais au football et j’étais très compétitive. Mais à l’âge de treize ans, j’ai commencé à subir des crises d’angoisse et de panique. Je ne pouvais plus quitter la maison et j’ai tout arrêté. Toutefois, la règle à la maison était qu’il fallait pratiquer une activité sportive. J’ai donc commencé à faire du vélo dans ma rue. J’ai peu à peu découvert les joies de ce sport. Ça n’a pas été simple le jour où je suis allée au skatepark pour la première fois, à quinze minutes de chez moi. Mais ça m’a donné un objectif et j’ai fini par reprendre confiance en moi.»

Les voyages s’enchaînent

Depuis, Nikita Ducarroz passe beaucoup de temps loin, voire très loin de chez elle. Ses semaines se divisent entre travail physique à la salle de sport et entraînement technique à vélo. À côté de ça, elle voyage sur le circuit UCI: une Coupe du monde à Montpellier voici trois semaines (classée 4e), une compétition C1 en Autriche le week-end dernier (4e), une autre au Costa Rica à venir cette fin de semaine… «Je souffre toujours du décalage horaire», rigole l’athlète, actuellement 5e du classement mondial et qui continue à amasser des points pour la Suisse en vue des prochains JO, où seuls neuf pilotes seront du voyage. «La première place qualificative est promise au Japon, le pays hôte, ensuite la nation classée première – en principe les États-Unis – pourra envoyer deux filles. Les pays classés de le 2e à le 5e rang auront une seule place et les deux derniers billets iront aux nations les mieux classées qui ne se seront pas encore qualifiées au terme du processus, résume Nikita Ducarroz. Mon but est de terminer aussi souvent que possible sur le podium, tout en cultivant mon style polyvalent.»

(nxp)