Wilson, premier Suisse à descendre sous les dix secondes?

Courir le 100 mètres en moins de dix secondes. L’exploit a fait tourner les têtes comme les aiguilles des chronomètres. Cette barrière mythique a longtemps été une proie insaisissable que les sprinteurs du monde entier ont chassé en vain. Dans les années 60, plusieurs coureurs n'étaient plus qu'à quelques poussières de centimètres d'y parvenir.

Hines à jamais le premier

«Cette limite fait partie de l’histoire de l’athlétisme, comme c'était le cas à l’époque pour les quatre minutes sur le mile», se souvient Philippe Clerc. Le Valaisan avait décroché deux médailles en 1969 aux championnats d'Europe d’Athènes, l’or sur 200 mètres et le bronze sur la discipline reine. «Plus que les chronos, on s’intéressait surtout aux titres. Désormais, j’ai l’impression que certains sont lancés dans une course aux records.»

L’Américain Jim Hines a été le premier a officiellement y parvenir (avec un temps de 9’95’’) lors des JO de Mexico en 1968, pour les débuts du chronométrage automatique.«Passer sous les secondes, c'est entrer dans une autre catégorie; une sorte de baptême, expliquait Alex Wilson début juillet avant Athletissima. D'une certaine manière, tu deviens un vrai sprinter quand le chrono s'arrête en 9 secondes et quelques. Il y a ceux qui y sont parvenus, et les autres.» Seulement 16 Européens ont intégré ce club restreint qui compte environs 140 membres.

A quelques centièmes des 10 secondes

Fin juin à La Chaux-de-Fonds, Wilson n'a échoué que de huit centièmes, signant un nouveau record de Suisse en 10''08. ««J'ai été surpris parce que ma course était loin d'être parfaite. J'ai encore une marge de progression.» Une légère frustration gommée par son temps canon sur 200 mètres (19’98’’): première course d'un athlète suisse sous les 20 secondes.

«Je suis impressionné par sa progression», reconnaît Adrien Widmer. Le Genevois était détenteur du record national sur 200 mètres durant 22 ans (entre 1995 et 2007), avant d’être battu par un certain… Alex Wilson. «Sa technique de course est nettement meilleure depuis la saison dernière. Avant, il était un peu fermé sur lui-même, avançait tout en force. Désormais, il est plus aérien, plus fluide. C’est un plaisir de le regarder courir. Je suis persuadé qu’Alex a les capacités pour faire mieux que 10 secondes 00.»

Le bronze aux Européens

Cette progression fulgurante s’est matérialisée l’été dernier avec le bronze aux Européens de Berlin. «Ce podium lui a permis de franchir un palier, appuye Raphaël Monachon, responsable du relais suisse. Sur le plan mental, cela lui a aussi prouvé qu'il était sur la bonne voie, qu'il avait sa place au niveau international».

Ce vendredi, Alex Wilson débutera ses Mondiaux avec les séries du 100 mètres (dès 18h qualification pour la finale serait déjà un exploit. Le Bâlois disputera les séries du 100 mètres à de 17 heures. De son propre aveu, Alex Wilson n’a plus peur des meilleurs, et rêve déjà de podium aux Mondiaux de Doha. Le Rhénan s’est affûté sous le soleil de Floride depuis le début d’année, s'entraînant avec des sprinters de premier plan. «Tu ne peux pas battre les lions, si tu te comportes comme un mouton. J'ai côtoyé les meilleurs, comme lorsque je m'étais entraîné avec Gatlin l'année dernière.»

Aux Etats-Unis, Wilson a surtout perdu sept kilos en suivant un régime spartiate. «C'était le plus difficile, se souvient-il. Le frigo était vide à part des bouteilles d'eau et des carottes, pour éviter que je me lève la nuit pour grignoter». Il a aussi travaillé sa souplesse, avec des séances de Yoga, pour gagner en détachement durant ses courses.

Une révélation tardive

A 28 ans, le Rhénan s’est révélé sur le tard. La faute en partie à une blessure qui l'a freiné pendant de longues saisons. Mais sa trajectoire inhabituelle a aussi suivi celle d’une vie qui n'a pas toujours été facile. Le natif de Kingston en Jamaïque est arrivé sur les bords du Rhin à l’âge de 15 ans pour rejoindre sa mère. Un déracinement qui a secoué l’adolescent. L’athlétisme l’a peut-être sauvé. «Qui sait ce que j’aurais fait sans le sport? Dieu avait certainement un plan pour moi. J'espère que mon parcours peut aussi inspirer des jeunes en difficultés.»

Celui qui a effectué un apprentissage de paysagiste cultive désormais d’autres rêves. Pour lui, la barrière des 10 secondes est devenue une réalité de moins en moins éloignée. Au-delà du chrono, une place en finale représenterait déjà une prestation hors-norme durant ces Mondiaux de Doha.