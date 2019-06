Wawrinka a vaincu tous les doutes, dont les siens

Quand Andy Murray a subi une troisième intervention à la hanche, en janvier, Stan Wawrinka lui a fait livrer une peluche géante sur son lit d’hôpital. Cet ours rieur est devenu une star des réseaux sociaux. Mais ce que Murray a gardé pour lui, c’est le puzzle (géant, encore) que son ami a envoyé depuis la Suisse. Un puzzle avec des corps cassés qui reprennent forme au gré d’une transformation graduelle, façon darwinisme psychédélique.

Le message n’avait pas besoin d’annotations – les taiseux font bien les choses. Andy Murray n’en a pas reçu tant d’autres, semble-t-il, durant sa convalescence, et Stan Wawrinka le savait très bien: «Ma blessure a permis d’opérer un tri entre ceux qui tenaient à notre relation, et qui ceux cherchaient à prendre quelque chose de moi.»

Une loge à nouveau pleine

Mercredi, pour son match événement face à Roger Federer, sa loge débordait d’une amitié généreuse, avec Cyril Hanouna en devanture. Cette loge archicomble était la preuve définitive de son retour au premier plan, et des espoirs que suscitent à nouveau ses performances.

En dix jours, Roland-Garros l’a réhabilité dans sa position sociale de champion. La foule s’est éprise d’un homme qui, il y a dix-huit mois, tenait vaguement sur ses jambes, en faisant semblant de trouver ça normal, et qui guerroie désormais pendant cinq heures, vole au secours des ramasseurs assoiffés, et sauve vaillamment des balles de break (38 en deux jours). Après sa défaite, Wawrinka soufflait dans les couloirs: «Je suis très déçu. Mais d’où je viens, je ne vais quand même pas me plaindre.»

Pessimisme généralisé

Pour ne pas oublier, il a conservé dans son portable la photo de son genou troué, et du morceau de cartilage prélevé sur un cadavre. «J’ai songé plusieurs fois à arrêter. Ou disons que j’ai douté de pouvoir continuer. Mes premiers entraînements, je les ai passés à réapprendre à marcher, comme un enfant. Un pas en avant, un pas de côté. Un pas en arrière, un pas de côté. J’ai perdu tous mes muscles. Comment s’imaginer dans ces moments-là que tu peux disputer cinq sets contre Nadal?»

Stan Wawrinka lisait «Le Matin» et y découvrait les diagnostics réservés des spécialistes, dont la plupart anticipaient un délai de «douze à dix-huit mois pour une fonctionnalité optimale». Le Dr Olivier Siegrist, éminent chirurgien du genou, ajoutait: «La greffe de cartilage reste un sujet obscur. On balbutie encore. On attend la démonstration par la preuve.»

Quelques semaines plus tard, Magnus Norman mettait un terme à leur collaboration, au motif de tensions familiales. Beaucoup ont interprété le départ précipité du coach comme la preuve que Wawrinka ne reviendrait pas. Les rumeurs couraient et le Vaudois, cramponné à ses béquilles, ne parvenait pas à les distancer. «Magnus, c’était le pire, j’étais choqué. J’ai pensé qu’il ne croyait plus en moi. Et comme son avis compte…» Déprime. Solitude. Oisiveté. Manque.

Mais Pierre Pagani lui a promis de reconstruire un corps d’athlète, et il a réussi. Le jour où Wawrinka a pu frapper un grand coup, le jour où il a pulvérisé des cônes avec son revers, il a appelé tous ses amis pour raconter. À compter de cet instant, il n’a plus jamais douté. Ni son bonheur ni son amour-propre n’ont souffert de repartir au bas de l’échelle, dans les qualifications, avec les smicards et les novices. «Quand mon niveau sera bon, mon classement le redeviendra aussi. Je veux rejouer, c’est tout.»

Meilleur qu’avant

Stan Wawrinka est-il devenu un meilleur joueur qu’avant, mentalement et physiquement, dès lors que son genou gauche ne diffuse plus de douleurs et de pensées parasitaires?

Nous lui avons posé la question mercredi, et il a semblé hésiter: «Mentalement, je ne suis pas certain d’avoir tout résolu, même si j’ai surmonté quelques blocages à Roland-Garros. Physiquement, tennistiquement, je pense que je suis meilleur aujourd’hui, oui. Mais les autres joueurs progressent aussi. Il suffit de regarder Rog’… Si je veux rester compétitif, je dois travailler encore plus.»

Ceux qui ne tombent jamais malades ne connaissent pas leur chance d’être en bonne santé, dit la sagesse populaire. Jamais Wawrinka n’a paru aussi épanoui que dimanche dernier, face à Stefanos Tsitsipas, quand il a pulvérisé l’icône avec son revers. Le lendemain, il a pris des nouvelles d’Andy Murray.

Attentes folles autour de Federer - Nadal

C’est un classique et comme tous les classiques, il éveille des attentes déraisonnables. «Soit on plonge dans ses souvenirs, on consulte le grand livre des stats, on constate que Federer n’a arraché que quatre sets en cinq matches, et on visualise d’avance le cavalier seul. Soit on ferme les yeux, on se bouche les esgourdes, on se réjouit de ce passé recomposé et on rêve à voix haute d’une demie dantesque. Comptable lucide ou indécrottable, choisis ton camp camarade», s’enflamme l’édito de «L’Équipe».

Attentes déraisonnables, aussi, chez les joueurs. Roger Federer en stoïcien: «Rafa peut toujours tomber malade, connaître un problème; il peut y avoir du vent, de la pluie, dix interruptions. On ne sait jamais…» Rafael Nadal en paranoïaque: «Je m’attends à ce que Roger soit très agressif, qu’il tente des changements de rythme, qu’il monte à la volée.»

Alors que le septième acte est programmé vendredi, la presse mondiale est déjà occupée à écrire son prélude. Si affairée qu’elle en a tout juste remarqué la pluie qui tambourinait dehors, et l’annulation de tous les matches programmés mercredi (dont les deux derniers quarts de finale entre Djokovic et Zverev d’un côté, Thiem et Khachanov de l’autre). Les attentes sont folles et excluent pratiquement toute issue équilibrée. Ce duel sera la rédemption de Federer ou sa mortification éternelle. «Jubilé ou enterrement», annonce notre confrère Laurent Favre du «Temps».

Patrick Mouratoglou, comptable lucide et coach méthodique, prédit sur Eurosport que «Federer devra jouer beaucoup mieux que face à Wawrinka s’il entend battre Nadal», lequel «a mis des roustes à tout le monde et pourrait parfaitement en mettre une de plus». En voilà un qui a révisé ses classiques. CH.D.

(TDG)