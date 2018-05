Wawrinka: «Je sens que je ne suis pas le bienvenu»

Le bruit des balles résonne enfin dans le bucolique parc des Eaux-Vives, mais les grincements de dents continuent de se faire entendre. Place au jeu? Non, pas tout à fait. Il faut croire que les bisbilles entre Stan Wawrinka et les organisateurs du Geneva Open éclipsent toujours le spectacle, qui ne manque pourtant pas. Et si l’orage était premièrement annoncé lundi en fin d’après-midi sur l’écrin du bord du lac, le tonnerre est arrivé dimanche sur le coup de midi, lorsque le Vaudois a tapé du poing sur la table.

Même s’il s’est finalement inscrit au tournoi, l’homme a encore en travers de la gorge la polémique des dernières semaines. «Je sens depuis le début que je ne suis pas le bienvenu dans cette édition, lance-t-il. Au fil du temps, les organisateurs ont fait passer plein de messages faux sur moi. La vérité, c’est que j’ai attendu un accord qui n’est jamais arrivé pour prolonger mon contrat. J’ai finalement refusé une grosse offre de Lyon pour venir à Genève, car je veux faire plaisir au public, aux bénévoles, toutes ces personnes qui me sont chères.»

Puis de reprendre: «Les organisateurs pleurent beaucoup, ils disent qu’ils perdent de l’argent, mais normalement, quand tu en perds, tu vends ton tournoi… Je comprends que les gens puissent être choqués quand les discussions touchent les aspects financiers, mais dans tous les domaines de la vie, il faut que les deux parties soient contentes. On ne va jamais travailler gratuitement. Personne ne le fait! Et puis, il faut savoir que je ne suis pas ici pour prendre un chèque, mais pour jouer…»

Sensations en match

Ça tombe bien, puisque c’est justement ce qu’il devra faire – et plutôt bien – ce mardi en fin de journée (18 h) contre Jared Donaldson (ATP 57), le prometteur Américain de 21 ans qui, ado, servit de sparring-partner à Roger Federer, mais dont les références ces derniers mois restent minces, surtout sur terre battue. «Ça reste un gars talentueux, issu de la nouvelle génération, qui frappe fort et joue vite, note le Vaudois. Il donne peu de temps à ses adversaires, alors il s’agira de bien entrer dans le match.»

Et, donc, de ne pas se laisser polluer l’esprit par des pensées négatives comme celles qui pèsent sur le début de ce Geneva Open. Un problème que le double tenant du titre se dit en mesure de gérer. «J’entends passer au-dessus de tout ça», martèle-t-il. Conscient qu’il ne devra pas manquer son entrée en matière, «Stanimal» dit par ailleurs avancer avec de nouvelles certitudes en bandoulière. Il répète qu’après ses soucis de genou, son état physique est proche du 100%. Il sait son tennis en place, du moins à l’entraînement. Il aspire donc à transposer désormais ses sensations en match.

«Après mon élimination d’emblée à Rome, j’ai besoin d’enchaîner les rencontres, les tournois, etc.», ajoute-t-il. «Il s’agit pour moi de retrouver des habitudes, des automatismes et la confiance que seule la compétition peut m’apporter.»

Les ondes genevoises

Alors que les trois semaines qui viennent sont cruciales pour son classement mondial – il pourrait chuter au-delà du 300e rang après Roland-Garros suivant les résultats qui seront les siens ici et à Paris – Wawrinka ne cache pas vouloir s’imprégner des bonnes ondes que le public genevois lui a si souvent livrées, notamment en 2016 et 2017, années de ses triomphes aux Eaux-Vives: «Je sais que si les choses tournent bien pour moi, ce tournoi peut m’apporter de grandes choses. Mais je suis à présent dans une situation différente des deux dernières saisons, car je suis arrivé ici en manque total de repères. Après, par expérience, je sais pertinemment qu’il suffit parfois d’un petit déclic pour que tout reparte dans le bon sens.»

Son retour sur l’ocre genevois pourrait être celui-ci. «Je veux en tout cas prendre le positif de toutes les expériences qui se présentent à moi, jure-t-il. Même de ma défaite à Rome, il y avait des choses intéressantes à retirer.»

Allez, maintenant, place au jeu!

«Des mots qui heurtent»

L’imbroglio qui oppose Stan Wawrinka aux organisateurs du Geneva Open a hélas traversé la frontière des discussions de coulisses pour remonter aux oreilles du grand public et l’impacter. Si, dans les allées du tournoi, tout le monde se réjouit à l’idée de voir le Vaudois défendre sa couronne à partir de ce mardi, d’aucuns pestent tout de même quant au discours tenu par les parties dans cette «guéguerre». «L’entourage du joueur a parlé d’une offre insultante que lui aurait faite le tournoi pour que Stan vienne jouer, mais il faut faire attention aux termes utilisés, car on parle d’une somme à six chiffres, ce qui n’est pas rien, lance ainsi Serge, un trentenaire passionné de tennis. Que peuvent penser les citoyens lambda, qui ne touchent même pas cela sur une année, quand on articule de tels montants? Oui, il y a des mots qui heurtent…»

Dans cette affaire, il y a les «pour» et les «contre», mais la de demi-mesure n’existe pas, certains allant jusqu’à insulter le tournoi sur les réseaux sociaux! Wawrinka, lui, a préféré répondre à sa sauce (lire ci-dessus), mais nul doute que les organisateurs sauront aussi se défendre ces prochaines heures, chacun tenant à affirmer sa vérité.

Reste que Jonas, un autre observateur perché au-dessus du court No 1, penche davantage en faveur de l’homme aux trois titres majeurs. «Car finalement, il a refusé de prendre une garantie, ce qui signifie qu’il ne touchera rien d’autre que le prize money que son parcours lui permettra d’avoir, alors que le Geneva Open, lui, va vendre davantage de billets grâce à sa présence, voire davantage de loges…»

On l’a compris: la situation divise, mais nul doute que si le No 25 ATP met le feu au tournoi, chacun y gagnera. Voilà la meilleure manière de réconcilier – du moins quelque peu – tout le monde. A.CE.

(TDG)