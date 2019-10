VAR et interprétation

La VAR (l’assistance vidéo à l’arbitrage) est une technologie destinée à aider les arbitres. Un progrès dont le football aurait eu du mal à se passer, malgré la ténacité de ses opposants. Seulement voilà, cet «arbitre robot» n’est pas parfait, il n’a pas fait disparaître l’élément humain de l’arbitrage: l’interprétation.

L’interprétation est par définition inexplicable. C’est une façon de lire une action, un ressenti qui peut être différent selon les personnes. Cette perception divergente peut induire un résultat opposé à deux actions similaires. Cela s’est produit en Super League, le week-end passé. Deux attaquants qui partent en profondeur, deux actions qui se concluent par un but et deux assistants qui lèvent leur drapeau pour signaler un hors-jeu. Le but sédunois est accordé tandis que la réussite servettienne est refusée. Les deux fois, même avec l’arrêt sur image, il est presque impossible de se prononcer avec une certitude absolue.

La VAR n’a-t-elle pas été introduite pour régler de manière définitive ce genre de litige, notamment les hors-jeu? Dans le football suisse, les moyens ne sont pas encore assez grands pour disposer de la plus haute technologie en la matière. Le résultat, c’est moins de caméras et l’absence de ligne de hors-jeu en surimpression à l’écran (comme en Ligue des champions par exemple). Conséquence: une plus grande place laissée à l’interprétation des arbitres VAR, ceux qui sont assis dans un fauteuil à Zurich.

Dans l’interprétation d’une action, plusieurs paramètres sont pourtant à prendre en compte: la vitesse, le contact, la force au moment d’un choc, la volonté ou non d’intervenir de manière illégale… Autant d’éléments complexes. En ce sens, la proposition en gestation d’un ex-international suisse, qui suggère la présence d’un ancien footballeur dans le bus vidéo afin de donner son ressenti, serait une idée à explorer. Parce que si l’arbitrage vidéo est le mariage entre l’homme et la machine, cette colocation mérite d’être encore améliorée.