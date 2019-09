Une Suisse minimaliste craque encore sur la fin

Avec infiniment d’application, la Suisse s’est évertuée à ne pas gagner un match si important. À Dublin, elle croyait s’être sortie du guêpier grâce à Fabian Schär, qui avait fait tout juste là où les autres faisaient tout faux. Mais tout cela n’était qu’une illusion, une frappe de mule sur la latte de Sommer suivie d’un long centre que McGoldrick propulsait dans les filets suisses et le soufflé était déjà retombé. Avait-il seulement levé? Il ne suffit pas d’être largement supérieur à une Irlande sans idées, encore faut-il se montrer digne du succès pour le mériter.

Le résultat est là, la Suisse reste bien sûr à la troisième place du groupe D des qualifications pour l’Euro 2020, rien n’est joué puisqu’elle ne disputait en Irlande que son troisième match. Mais les Irlandais sont toujours à six points et les Danois, deuxièmes, ont désormais trois longueurs d’avance (un match de plus) avec leur succès à Gibraltar. Mais plus que la situation comptable, c’est la manière qui a inquiété.

Il va peut-être falloir se rappeler que les moments de grâce sont rares, par définition. Que si la Suisse peut raconter une histoire belge qui laissait les Diables rouges interdits, elle peut aussi souffrir en cherchant des solutions qui lui échappent. C’est un combat physique qui lui était promis à Dublin. C’est une bataille tactique qui s’est dessinée sur la pelouse de l’Aviva Stadium.

Vladimir Petkovic avait annoncé sa volonté de repartir avec les trois points. Au coup d’envoi, il n’y avait pourtant que deux éléments à vocation offensive dans les rangs helvétiques, Embolo et Seferovic. Évidemment, quand le plus créatif de ses attaquants se met aux abonnés absents, c’est plus compliqué. Mais cette Suisse si prudente sans Shaqiri dribblait alors dans le vide, loin de la cage de Randolph.

Son 3-1-4-2 avait peut-être fière allure sur le papier, mais pour lui donner corps, il aurait fallu d’autres intentions. On sait depuis longtemps toute la minutie prêtée au jeu. Or du jeu, c’est justement ce qui a cruellement fait défaut. Un Rodriguez sans tranchant sur le couloir gauche, un Embolo qui fait parler sa puissance sans clairvoyance jusqu’à galvauder dans la glissade une occasion en or, un Seferovic redevenu si discret qu’on l’oublie, un Freuler à la peine pour apporter des solutions, tout comme Zakaria: la machine était grippée et Petkovic sans remède. Cette domination stérile ne pouvait pas enfanter que de la frustration.

Un vrai problème

Des erreurs aussi. Avec des opportunités pour McLean (retour de Mbabu) ou pour McGoldrick (balle perdue par Rodriguez). Deux avertissements qui disaient moins la pseudo-dangerosité des Irlandais que la nécessité pour les Suisses de s’éviter ces frayeurs. Et de ne pas s’endormir sur cette possession de balle pour seule finalité.

Passée l’insipide première période, il y a eu un mieux. Des ébauches d’actions, enfin. Des courses intéressantes d’Embolo. La Suisse se croyait orpheline de Shaqiri? Elle s’émancipait sans le savoir. Mais sans marquer. Alors puisqu’elle sait souffler le froid, elle sait aussi souffler le chaud. C’est à la 75e minute que l’éclair a déchiré le ciel irlandais. Il fallait qu’il surgisse des pieds du meilleur suisse sur le terrain, Fabian Schär. Patron de la défense, il a montré l’exemple en sollicitant un une-deux et en poursuivant son effort en direction des buts irlandais. Zakaria avait alerté Embolo qui remettait aussitôt pour Schär, dont le plat du pied brossé trouvait le petit filet. La Suisse croyait tenir son bonheur. Minimaliste, elle l’a perdu en chemin dix minutes plus tard. Comme contre le Danemark en mars, en s’effondrant sur la fin. Comme contre le Portugal dans le Final Four de la Ligue des nations. Un vrai problème.

Et si Shaqiri avait été là?

On pourra toujours refaire le match et inventer tous les possibles pour assurer qu’avec Shaqiri, la Suisse aurait gagné sans problème. Ou alors que même avec lui, elle se serait engluée dans ce système stérile qui a fait le dépit de ses supporters. En fait, personne n’en sait rien. La seule vérité, c’est que cette Suisse-là, enfermée dans des schémas sans relief, ne méritait sans doute pas mieux que le point du nul. Et que rien ne dit que la seule présence de Shaqiri aurait suffi à éclairer cette immense grisaille suisse.

Retour sur terre, donc. Vladimir Petkovic privilégie désormais le 3-5-2, ou alors avec plus de précision ce 3-1-4-2 qui était en place à Dublin. Mais sans un vrai catalyseur qui évolue en No 10, qu’il s’appelle Shaqiri ou autre, sans percussion sur le côté gauche (Rodriguez si loin de ce qu’il a pu être), avec un No 6, Xhaka, qui retrouve devant lui deux autres demis plus défensifs qu’offensifs (Freuler et Zakaria), tout se fige et rien ne fonctionne.

Il aura fallu une action d’école conduite par Fabian Schär, seul moment de pure justesse dans cette partie, pour que la Suisse passe l’épaule. Avant de s’oublier, encore une fois. Il y a bien des choses à revoir dans ces circonstances, même en pensant à Gibraltar, dimanche à Sion. D.V.