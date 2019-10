Un vent de fraîcheur relance les Aigles

Ce n’était pas qu’un leurre, une idée folle des dirigeants et des promesses en l’air pour se donner bonne conscience. À Genève-Servette, on est passé des paroles aux actes en amenant cette cure de jouvence si rafraîchissante. Il n’y avait pas d’esbroufe dans les discours. Patrick Emond, en chef de meute, qui connaît les hauts et les bas d’une relève prometteuse, savait qu’après un si beau début en couleur où tout rigolait (six victoires en sept matches), il y aurait une «petite première tempête». Mais il souffle un tel vent de fraîcheur dans cette équipe genevoise, qu’il était inutile de s’affoler.

Une belle alchimie

Après quatre revers consécutifs, les Grenat, qui jouent toujours sans Henrik Tömmernes et Tanner Richard, ont su relever la tête contre un Langnau qui a payé la note au prix fort. Il n’a fallu que quatre petites minutes à Simon Le Coultre (le ministre de la défense) et à Deniss Smirnovs (le talent à l’état pur) pour démontrer qu’à 20 ans on pouvait se comporter comme des vieux roublards, qu’ils n’avaient peur de rien. Avec Marco Miranda et Guillaume Maillard alignés aussi en power-play, les Bernois n’y ont vu que du jeu.

«Il y a effectivement une très belle alchimie entre nous dans notre troisième ligne, se réjouissait le jeune Letton à la licence suisse, qui rend le puck si intelligent. On parle beaucoup ensemble dans le vestiaire pour savoir ce qu’on va faire ensuite sur la glace et cela a bien fonctionné ce soir.»

Et plutôt deux fois qu’une puisque, après avoir ouvert le bal à la 4e minute, Le Coultre et Smirnovs ont remis le couvert juste avant la fin du premier tiers, tout en finesse, avec cette fois-ci le Vaudois servant le caviar à son contemporain. «C’était une passe exceptionnelle de Simon, s’exclame l’ex-junior Élite. Je n’ai pas eu besoin de l’appeler, il m’a bien vu. C’est un plaisir d’être sur la glace quand tu réussis une telle action.» Quelle vista, quelle classe de ces deux garçons qui n’ont pas fini de s’éclater. Le (trop) maigre public des Vernets ne s’est alors pas trompé en se levant comme un seul homme juste avant le premier tiers bouclé sur le score de 4 à 1 après deux autres réussites de Marco Maurer (5e) et de Noah Rod (10e).

Après une telle démonstration, les Grenat, s’appuyant aussi sur un bon Gauthier Descloux dans sa cage, ont pu lever le patin au tiers médian pour gérer intelligemment la suite d’une rencontre sans histoire avec encore deux autres réussites en supériorité numérique signées Arnaud Jacquemet et Tim Bozon dans le dernier tiers. Alors que Langnau a évité, grâce à Schmutz et Kuonen, de ramener une trop grosse valise supplémentaire dans leur bus, les Aigles s’en iront ce samedi à Bienne avec le plein de confiance, à l’image de ce Deniss Smirnovs qui pète le feu.

«Depuis cet été, le camp d’entraînement que j’ai livré avec les adultes m’a fait comprendre que je pourrais réussir avec eux ce que je faisais plus bas avec les juniors, sourit le nouveau petit prince des Vernets. Comme je suis quelqu’un d’instinctif, je peux jouer mon jeu, simplement, avec la confiance de mon coach qui m’a permis, avec l’aide des anciens, de faire une bonne préparation.» Pour peu, on oublierait que le bougre est si jeune. Ge/Servette, qui n’a pas envie de laisser filer un tel joyau, va bientôt resigner un contrat de trois ans avec lui…