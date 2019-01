Un lanceur d’alerte des Football Leaks a été arrêté

La police hongroise a arrêté mercredi un Portugais de 30 ans, accusé par la justice de son pays d’être un des pirates informatiques à l’origine des révélations des Football Leaks. Les autorités portugaises ont lancé contre lui un mandat d’arrêt européen pour tentative de chantage et soustraction illégale de données. Elles demandent son extradition.

William Bourdon, l’avocat français du détenu, décrit son client comme «un très grand lanceur d’alerte européen qui a participé aux Football Leaks. Dans un communiqué, l’avocat explique que l’homme arrêté est Rui Pedro Gonçalves Pinto, que la presse portugaise a présenté comme un informaticien autodidacte vivant à Budapest depuis des années.

«C’est un jeune Portugais amoureux du football qui, parce qu’écœuré par les pratiques dont il a progressivement eu connaissance, a décidé de révéler au monde l’ampleur des pratiques criminelles qui non seulement affectent la communauté des acteurs du football, mais en endommagent gravement l’image», écrit William Bourdon dans son communiqué. L’avocat a par le passé défendu d’autres lanceurs d’alerte comme Edward Snowden, Hervé Falciani ou Antoine Deltour, le comptable à l’origine des Lux Leaks.

Le magazine allemand «Der Spiegel» et le réseau de journalistes d’investigation European Investigative Collaborations (EIC) ont publié depuis plus de deux ans des enquêtes basées sur les documents révélés par la plateforme Football Leaks. Les titres de l’éditeur Tamedia, partenaire suisse de l’EIC, sont associés à ces recherches. En raison de la protection des sources, «Der Spiegel» et l’EIC ne s’expriment pas, par principe, sur l’identité de leurs informateurs.

Les autorités portugaises accusent Rui Pinto de tentative de chantage. Ses avocats dénoncent une «tentative de criminalisation» paradoxale, puisque les révélations des Football Leaks sur les pratiques illégales du football professionnel ont conduit à l’ouverture de nombreuses enquêtes ces dernières années dans plusieurs pays européens. Les documents issus des Football Leaks ont notamment permis de poursuivre plusieurs cas lourds d’évasion fiscale.

Selon ses avocats parisiens, Rui Pinto a reçu des menaces durant cette période, «de nombreuses officines s’étant mises au service de différents acteurs du monde du football pour tenter de le faire taire par tous les moyens». Ses défenseurs affirment qu’ils s’opposeront à la demande d’extradition portugaise et estiment que leur client «répond à l’ensemble des critères de protection des lanceurs d’alerte». La fondation américaine The Signal, qui soutient les lanceurs d’alerte, a promis son aide au Portugais emprisonné.

