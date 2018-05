Un adversaire percutant pour Patrick Kinigamazi

Après avoir victorieusement défendu son titre WBF des superplumes face au Hongrois Laki en novembre dernier, Patrick Kinigamazi remonte sur le ring ce vendredi au Bout-du-Monde. Il y remettra sa ceinture mondiale en jeu face au Nicaraguayen Ramiro Blanco, un adversaire qui s’annonce redoutable, bien plus que le précédent prétendant. Le palmarès du Sud-Américain est frappant comme un uppercut. Sur 19 combats, il n’en a perdu que deux, dont l’un face à l’Argentin Alexander Mejia, titre mondial WBA des poids coqs en jeu. Et il s’est imposé 10 fois par K.-O.

Blanco (22 ans) apparaît aussi beaucoup plus jeune que le combattant du Club pugilistique de Carouge, qui avoue près de 35 ans. «Mon âge ne constitue en aucun cas un handicap, au contraire, rétorque le Rwandais de Genève. J’ai acquis une solide expérience tout au long de ma carrière et je me trouve en parfaite forme physique et mentale. J’irai même jusqu’à penser que je bénéficie d’un avantage à ce niveau.»

Ouvrir d’autres portes

La solide réputation de son jeune adversaire le met en garde mais n’ébranle pas ses convictions. «Je sais qu’il faut se méfier de lui, en particulier de son coup droit en sortie de corps à corps. Il est rapide et assène ses coups comme une mitraillette. Mais je n’ai pas dérogé à mes principes. Je me prépare intensément depuis trois mois, en alternant l’endurance et l’explosivité. Je pense que j’ai encore gagné en puissance et en explosivité, grâce au concours d’excellents sparring-partners. Bref, je me sens prêt», lance Kinigamazi.

Une fois de plus, Antoine Montero a apporté son aide à la conclusion de ce championnat du monde certifié à la fois par la WBF et la Fédération suisse. Il constitue un nouveau défi pour Kinigamazi qui espère encore grimper dans le ranking mondial et s’ouvrir, en cas de succès, les portes d’une autre fédération.

(TDG)