Tous les voyants sont au vert pour la Suisse

Il faut sans doute se méfier du sentiment euphorique, mais il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Un nul en Espagne dimanche passé (1-1), fût-il flatteur, et une victoire sans anicroche contre un fade Japon (2-0), c’est un contrat parfaitement rempli pour la Suisse lors de ses deux derniers tests avant le Mondial. Cela ne signifie nullement que Petkovic et les siens vont dominer les adversaires du groupe E de la tête et des épaules, en commençant par le Brésil. Mais plus simplement que cette Suisse part en Russie avec des certitudes et une belle dose de confiance.

Les ultimes enseignements, issus de ce Suisse-Japon, sont clairs. Il y a d’abord ce flanc gauche au milieu, le grand point d’interrogation depuis que le forfait de Mehmedi est officiel. Vladimir Petkovic a bien tenté de décaler Dzemaili sur ce flanc, c’était au mois de mars en Grèce dans un système alambiqué. Compliqué. Il s’est tourné vers Zuber. Il a pu faire illusion contre le si faible Panama, mais était loin du compte face à l’Espagne. Restait Embolo, sa course contre la montre après son problème à la cuisse qui suivait une si longue blessure à la cheville. Le joueur de Schalke 04 a d’abord été en vue quand il est entré en jeu à Vila-real. Contre le Japon, il a confirmé. Sa puissance dans les duels, sa prise de risque, sa faculté à «dézoner» vers le centre pour offrir des solutions de passes sont autant d’atouts dont le «Mister» ne pourra pas se passer. D’ailleurs, c’est lui qui a obtenu un penalty très généreux que l’imperturbable Rodriguez transformait sans trembler (42e 1-0).

Titulaire aussi, Granit Xhaka. Pas de surprise ici: le milieu d’Arsenal sera le No 10 de la sélection au Mondial, la pierre angulaire des intentions suisses. Mais après sa grosse frayeur la semaine passée pour son genou gauche, il est encore un ton en dessous. Ou alors, manquant de rythme, il n’a voulu distiller que trop rarement ses passes qui coupent les lignes. L’essentiel était de le voir sur le terrain sans appréhension. Ce fut le cas. Il a disputé les 90 minutes et son sens du placement était toujours précieux. Il sera prêt pour le 17 juin contre le Brésil.

Freuler pas convaincant

Remo Freuler a aussi eu sa chance dès le coup d’envoi. Dans une position médiane plus avancée qu’à l’Atalanta Bergame, en pointe du triangle avec Behrami et Xhaka en bases, il était à la peine. Comme contre le Portugal à Lisbonne, comme en Grèce de printemps. À la place de Dzemaili, il n’a pas marqué des points, une fois de plus.

Gavranovic en vue

En revanche, il en est un qui a su saisir sa chance: Mario Gavranovic. Entre Rijeka et Dinamo Zagreb, il a inscrit 24 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Il est en forme et cela se voit. Impliqué dans tous les bons coups, il a montré qu’il n’est pas qu’un finisseur cantonné à la surface de réparation. Il peut aussi décrocher et jouer en relais, ici avec Embolo, là avec Shaqiri. Intéressant. Il a même prolongé une balle de but pour Embolo, que ce dernier a poussée de la tête sur le poteau dans un angle fermé.

Pour le reste, pas de surprise. Passé l’heure de jeu, Petkovic a fait tourner son effectif, donnant du temps de jeu et de la confiance à Seferovic, introduisant aussi Dzemaili et Zuber. Moubandje également. Ou Elvedi dès la pause. Pas de laissé pour compte avec Petkovic, qui avait aligné Bürki. Le portier de Dortmund ne devrait pas faire d’ombre à Sommer. Une sortie désastreuse dès la 6e minute, un jeu au pied sans comparaison avec celui de Sommer: la hiérarchie est logique en sélection.

Et puis, en guise de cerise sur le gâteau, Haris Seferovic a marqué un but. Son premier en 2018, sur une belle action qui a vu Shaqiri centrer pour Moubandje, le Genevois remettant parfaitement au «buteur» de Benfica, qui fusillait le portier nippon.

Les internationaux helvétiques ont congé samedi et dimanche. Lundi, ils s’envolent pour la Russie en direction de Samara, avant de rejoindre Togliatti, leur repaire.

