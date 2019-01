Tomber dans les bras d’«Adel», comme Berthod

Qu’elle est belle, «Adel»! En Suisse, les coureurs, non pas de jupon, mais de géant, voire de slalom, se disent tous la même chose. Mais cette piste mythique ne s’offre pas au premier venu et voilà onze ans maintenant qu’elle repousse leurs avances. Depuis que Marc Berthod avait réalisé, en douze mois le doublé sur cette Chuenisgbärgli, plus aucun Helvète n’est monté sur le podium dans l’Oberland.

Et si après le succès de Daniel Yule à Madonna di Campiglio et les belles 2es places de Loic Meillard et de Thomas Tumler, c’était enfin la bonne? Il y aura encore une fois la foule ce samedi (géant) et dimanche (slalom) pour cette 63e édition au bas de ce mur infernal, long et raide, pour pousser les Suisses dans leurs derniers retranchements.

«C’est un des grands rendez-vous de ma saison, s’exclame Ramon Zenhäusern, qui l’adore, cette piste. Je n’ai que des bons souvenirs ici où j’ai marqué d’ailleurs mes premiers points de Coupe du monde. C’est également là que j’avais décroché ma qualification pour les derniers JO.» Le vice-champion olympique de slalom, qui s’élancera dans le premier groupe, se réjouit de partir au milieu de tous ces cris d’encouragement. «Pour un Suisse, de gagner à la maison, avec cette ambiance, ça doit être quelque chose de vivre ça, mais je préfère ne pas trop y penser avant. Tout est possible avec notre équipe, on verra bien.»

Deux fois 2e à Saalbach juste avant Noël, en géant puis en slalom, Loic Meillard est prêt, lui aussi, à remettre ça dans son jardin. «Ici, sur cette piste incomparable, où tu te retrouves en chute libre à l’arrivée avec les jambes qui brûlent, cela va être un combat de haut en bas, promet le Valaisan. Maintenant, ce sont des courses d’un jour et il y aura de la concurrence.» À commencer par ce diable de Marcel Hirscher, cet extraterrestre, que d’aucuns, en Autriche, ont déjà comparé avec le jeune Helvète. «Cela fait plaisir, mais il reste encore beaucoup de travail pour arriver à son niveau, sourit-il. Il est clair que sur certaines courses je m’en rapproche, mais c’est toujours lui qui contrôle et qui nous met deux secondes dans les dents à la fin.»

À Adelboden, le Salzbourgeois est monté à quatorze reprises sur la «boîte», dont sept fois sur la plus haute marche! «Sur n’importe quel tracé et peu importe la neige, il est devant!» remarque le skieur d’Hérémence.

Redescendu de son nuage après son triomphe en slalom à Madonna, Daniel Yule a l’envie, of course, d’aller chercher d’autres victoires. «On fait désormais partie des clients pour un podium», se réjouit un Valaisan très régulier cet hiver avec quatre résultats dans le top 10 dont un succès en quatre courses. «Personne ne peut parler d’une victoire due au hasard, se marre-t-il. Grâce à nos entraîneurs et Swiss Ski qui nous a laissé le temps de mûrir, on possède une équipe où on est tous capables de réussir un gros résultat.»

Luca Aerni, qui avait été le premier à montrer le chemin, sait qu’il peut lui aussi revenir à son meilleur niveau. «À l’entraînement, je vais aussi vite que les autres», sourit-il. À lui de mettre la seconde. «Cette équipe qui marche fort va m’aider à revenir rapidement à mon meilleur niveau», se réjouit Justin Murisier, toujours en convalescence venu faire du pied à cette «Adel» qu’il compte bien séduire la saison prochaine.

(TDG)