Tempête dans un verre d’eau autour de la Suisse

À s’éparpiller dans tous les sens, «façon puzzle» comme dirait l’autre, les enseignements fragiles de cet Irlande - Suisse décevant s’estompent dès qu’on veut les saisir. Les tontons flingueurs sont de sortie, soufflant sur des braises qui n’en sont pas vraiment, ou alors qui brûlent pour de mauvaises raisons. Rien n’est joué dans ce groupe D des qualifications pour l’Euro 2020, la Suisse demeure maîtresse de son destin, tout se décidera dans un mois au Danemark puis à Genève contre l’Irlande. Puisque Gibraltar sera balayé dimanche à Sion, même sans Seferovic (parti pour la naissance de son enfant) ou sans Akanji (touché à une cheville).

En attendant, ce nul poussif de Dublin fait le lit d’une forme d’opportunisme. On devrait donc en vouloir à Shaqiri pour avoir abandonné les siens à leur sort, puisque bien sûr, avec lui, la Suisse aurait humilié l’Irlande. Facile. Le bon sens vient peut-être de ce chauffeur de taxi irlandais, qui résumait d’un trait ce qu’il pense du Suisse resté à Liverpool: «Shaqiri?, lançait-il. Il essaie de porter des chaussures trop grandes pour lui.»

On devrait également couvrir d’opprobre Vladimir Petkovic, handicapé de la communication à un point tel qu’il se fâche inévitablement avec tout le monde, à en croire certains. De Shaqiri à Lichtsteiner, en passant par Behrami et tous les grognards de Russie qui ne sont plus dans la garde rapprochée, tous auraient subi en victime les foudres du sélectionneur. Le nul de Dublin apporte de la mauvaise eau à ce moulin-là. Pour dire combien c’était mieux avec le prédécesseur de Petkovic?

Une autre réalité

Ce serait soigneusement tordre la réalité. Qu’il existe des tensions dans un groupe n’est pas nouveau. L’exception, c’est davantage que la Suisse ait pu traverser tant d’années sans que l’écume de certaines vagues n’affleure à la surface. Que Petkovic soit maladroit dans sa communication est une évidence. Mais on ne sache pas qu’il ait insulté un international ou manqué de respect à un autre. Ou alors, si faire son travail en désignant ceux qui sont sélectionnés est insultant pour les recalés, il faut le dire tout de suite.

Non, Petkovic et les joueurs qu’il retient doivent être jugés sur les résultats obtenus. Et sur ce plan, son bilan depuis 2014 parle de lui-même. Deux huitièmes de finale à l’Euro 2016 et au Mondial 2018, sans oublier le bonus du Final Four de la Ligue des nations. C’est nettement mieux qu’Ottmar Hitzfeld.

Une Suisse fantasmée

Forcément, les éliminations contre la Pologne et la Suède avaient le goût de l’échec. C’est bien connu: la Suisse est devenue tellement supérieure à tous ses adversaires que ces deux huitièmes de finale n’auraient dû être que deux formalités.

Il faudrait savoir: soit les internationaux helvétiques sont nuls et les performances suisses relèvent du miracle permanent depuis qu’un magicien chanceux nommé Petkovic est là, soit il y a bel et bien de la qualité, du potentiel, du progrès dans le jeu par-delà tous les fantasmes, ou le nul terne de Dublin aussi.

Les enseignements sont finalement simples: une Suisse privée d’un Shaqiri en crise personnelle, ce qui agace sûrement un Petkovic qui n’en dit pas plus, a disputé un match moyen à Dublin, contre une bien modeste Irlande. Une performance loin des standards déjà aperçus, la Suisse n’étant pas cette machine qui survole tous les débats. Dans un mois, elle va peut-être montrer un visage plus avenant, avec ou sans Shaqiri, avec ou sans Lichtsteiner. Il sera alors moins question de savoir si cette génération est ou pas la meilleure de tous les temps, que de mesurer l’art et la manière. Avant ça, tout le brouhaha entretenu ne sert à rien.