Team Genève a contribué aux exploits de ses athlètes aux JO

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques de PyeongChang, Team Genève a annoncé sa sélection pour 2018. Composée, comme l’année précédente, de vingt-deux athlètes, celle-ci voit l’apparition de six nouvelles têtes: Thomas Koechlin (canoë), Michelle Heimberg (plongeon), Déborah Chiarello (ski alpin), Tanguy Nef (ski alpin), Martin Fanger (VTT) et Loïc Perizzolo (cyclisme sur piste). Ces arrivées remplacent numériquement les départs de Johan Nikles (tennis), Ilke Bulut (jiu-jitsu), Danny Feliz (jiu-jitsu), Pauline Delacroix (aviron), Quentin Métral (beach-volley) et Alexandre Haldemann (natation), non retenus car ne répondant plus aux critères de sélection.

Pour faire partie du Team, les athlètes doivent obtenir au préalable une Swiss Olympic Card Or, Argent ou Bronze, délivrée en fonction des performances individuelles. Ils doivent aussi démontrer le besoin d’une aide financière pour la pratique de leur activité sportive, ainsi que représenter la Suisse lors de compétitions internationales.

Trois médailles olympiques

Le Team Genève est un programme de soutien aux athlètes d’élite financé par le Canton et la Ville de Genève, ainsi que l’Association des communes genevoises. Depuis sa création, en 2012, les bénéficiaires affichent des progrès constants lors des Jeux olympiques. Si aucun de ceux présents aux JO de Sotchi (2014) n’avait réussi à glaner une médaille, le bilan s’est amélioré lors de l’édition suivante, à Rio (2016): une médaille d’or pour Lucas Tramèr (aviron) et un diplôme pour Tadesse Abraham (athlétisme). Aux récents Jeux de PyeongChang, les résultats ont encore fait un bond. Sur les six représentants, Sarah Hoefflin s’est parée d’or en ski slopestyle, tandis que les curleurs du Team De Cruz ont décroché le bronze. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Sur le plan sportif, Jérôme Godeau, responsable du programme, tempère: «Il n’y a aucune ingérence dans la préparation et les entraînements des athlètes. Ils disposent déjà de l’entourage et des infrastructures nécessaires.»

Gestion des à-côtés

L’apport du Team Genève se situe en marge de la performance sportive. Chaque année, le programme permet de verser une aide de 8000 francs à chaque sportif, afin de lui permettre notamment de financer sa participation aux compétitions ou de louer du matériel. «Cette aide est très importante pour nous, confie Peter de Cruz. Cela nous a permis de beaucoup voyager, participer à des tournois à l’étranger et à des camps d’entraînement au Canada, là où les infrastructures sont les meilleures en matière de curling.»

L’aspect communication et visibilité des athlètes dans les médias et sur les réseaux sociaux est aussi partiellement pris en charge par le Team Genève. «L’objectif est que ces champions puissent s’entraîner et se concentrer au maximum sur leur sport», poursuit Jérôme Godeau. «S’il fallait compenser les 8000 francs en travaillant, on perdrait énormément de temps d’entraînement», abonde Peter de Cruz.

Par ailleurs, grâce au partenariat entre l’organisme et l’Hôpital de La Tour, ils bénéficient d’un accès à des soins de médecine sportive et de conseils sur la nutrition.

Enfin, l’idée de réunir les sportifs d’élite permet aux uns et aux autres de partager leurs expériences. «Quand on arrive dans la démesure d’une grande compétition internationale, c’est important d’avoir quelques repères, souligne Jérôme Godeau. Le fait d’avoir une communauté genevoise aide en ce sens, surtout pour les jeunes.» Le Team Genève peut donc se targuer de contribuer, à son échelle, au succès de ses protégés.

«C’était l’objectif de ma saison»

Michelle Heimberg, plongeuse du Team Genève. Photo: DR

Médaillée d’argent aux 3 m lors des championnats d’Europe de plongeon en juin, Michelle Heimberg (18 ans) fait partie des six nouveaux athlètes de la sélection. La Genevoise d’adoption se dit fière et ambitieuse.

Comment avez-vous accueilli votre entrée au Team Genève?

C’est arrivé assez rapidement. Je suis très heureuse parce que c’était l’objectif de ma saison. J’avais déjà fait une demande d’adhésion l’année dernière, mais je n’étais pas installée depuis suffisamment de temps dans la région (ndlr: arrivée en été 2016, Michelle Heimberg est originaire d’Aarau). Désormais, je me sens pleinement intégrée. Du Team Genève, je connais déjà Jonathan Suckow, qui fait aussi du plongeon. Il m’a raconté qu’il y avait une bonne ambiance entre les athlètes.

En quoi le Team Genève peut-il vous faire progresser?

Le fait de rencontrer les autres athlètes, qu’ils puissent me raconter leurs expériences, va m’aider à m’améliorer dans la gestion des événements et du stress, afin de réaliser de meilleures performances. Le soutien financier est aussi très important. Jusqu’à maintenant, mes parents prenaient en charge la totalité de mes frais. Désormais, ce sera plus simple pour eux. Cela va également m’aider dans ma recherche de sponsors. Le plongeon n’est pas une discipline très connue, à la différence de l’athlétisme ou de la natation. C’est donc difficile d’être attractif sur le plan médiatique.

Quel est votre programme pour les prochains mois?

Il y aura un rendez-vous avec l’ensemble des athlètes du Team Genève. Cela va me permettre de faire connaissance avec les autres membres. J’espère obtenir de l’aide pour chercher des sponsors. Sur le plan sportif, je me focalise sur les Jeux olympiques de la jeunesse (ndlr: du 6 au 18 octobre à Buenos Aires). Ensuite, je me consacrerai à mon objectif majeur: les JO de Tokyo, en 2020. B.C.

