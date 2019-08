Sur le sprint, Lea Sprunger a défié la reine Kambundji

Mujinga Kambundji a fendu l’air et la nuit bâloise. La sprinteuse a jailli des starting-blocks pour conserver sa couronne sur la discipline reine. La Bernoise s’est offert au passage un excellent chrono (11’’00) dans une Schützenmatte qui n’avait d’yeux que pour elle. Elle n’a échoué qu’à 5 centièmes de son record national, établi l’année dernière, déjà lors des championnats de Suisse.

Sur la ligne de départ de ce 100 mètres, la grande silhouette de Lea Sprunger détonnait au milieu des spécialistes. La Nyonnaise, championne d’Europe du 400 mètres haies, était venue se tester sur la ligne droite à Bâle. Elle a décroché une médaille d’argent inattendue (11’’35). Sans un départ manqué, la Vaudoise aurait même pu inquiéter encore un peu plus Mujinga Kambundji.

«C’était chouette de pouvoir courir pour moi, pour me faire plaisir, pour embêter aussi les meilleures sprinteuses du pays, confiait tout sourire la vice-championne de Suisse. Je me suis présentée au départ sans pression ni objectif. C’est de plus en plus rare pour moi qui suis souvent attendue au tournant.»

La semaine prochaine, Sprunger s’alignera sur sa discipline favorite au Weltklasse. Elle a fait le plein de confiance avant le rendez-vous zurichois. Elle s’est même offert le luxe de battre des sprinteuses comme Salomé Kora (3e en 11’’58) et sa coéquipière d’entraînement Ajla Del Ponte (4e, 11’’69). «La concurrence est incroyable sur ce 100 mètres féminin, soulignait la Tessinoise. C’est drôle que Lea soit aussi rapide sur la discipline. Bon, elle me vole la médaille. Non je rigole, je suis vraiment très heureuse pour elle.»

Chuard en feu

Quelques minutes plus tard, un autre Vaudois a brillé sur 100 mètres. Sylvain Chuard (2e en 10’’48) a lui aussi fait douter le favori de la soirée. Alex Wilson a dû s’employer pour décrocher le titre devant son public (10’’26). «Je lui ai vraiment tenu tête, se réjouissait le sprinteur de La Sarraz. Après 60 mètres de course, je suis à côté de lui. Dans ma tête, je me dis: «Sylvain, tu vas être champion de Suisse. C’est pas possible.» (Rires) C’est à ce moment-là qu’il sort son accélération et je n’ai rien pu faire.»

Le sprinteur de 23 ans n’est pas passé loin de son record personnel (10’’45). Sur le podium bâlois, il n’a pas boudé son plaisir au moment de recevoir sa première médaille dans l’élite en extérieur. «Cela va me booster pour la suite, s’est-il projeté avec une excitation légitime. Je sors de deux saisons compliquées et j’enchaîne les temps de malade cet été. Enfin! Je suis content que mon investissement paie.»

Après cette première apothéose, les championnats de Suisse se poursuivent samedi à la Schützenmatte. Les sprinteurs croiseront à nouveau le faire sur 200 mètres. Cette fois-ci, Lea Sprunger n’a pas prévu de jouer les trouble-fêtes.