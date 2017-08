Steven Lang: «Gagner, cela amène de la confiance et de la sérénité»

Attention danger; il est signalé du côté d’Altdorf, dans le canton d’Uri. Dans le fief de Guillaume Tell, on est prêt à réécrire l’histoire, la Coupe de Suisse raffolant des sensations. Le petit club de deuxième ligue interrégionale (le même niveau que la réserve des Grenat), qui a l’honneur de recevoir Servette à la Schützenmatte (ce samedi à 17 h), rêve d’un exploit…

Personne à Genève n’a oublié le nom de la Rondinella, même si lors de la saison 1978-1979, le grand Servette, qui dominait le football helvétique, allait remporter les quatre trophées, dont la Coupe de Suisse. Ce samedi 7 octobre 1978 au stade de Saint-Joux, dans la commune de La Neuveville, les Guyot, Barberis, Schnyder, Andrey et Pfister avaient eu besoin d’un sacré coup de pouce de l’arbitre, M. Guignet, pour se sortir d’un traquenard face à une formation qui évoluait alors en 3e ligue! Les Genevois, qui avaient égalisé à la 95e sur un penalty généreux réussi par Trinchero, s’étaient finalement qualifiés (4-1) après prolongation.

De retour à Genève cette saison, Steven Lang avait eu moins de chance lors de son premier passage en 2012: une élimination humiliante du côté de Cham, club évoluant à l’époque en première ligue alors que Servette était encore dans l’élite. «Je me souviens que cette année-là, c’était compliqué, sourit le Jurassien. On était à la bourre en championnat avec quatre matches et zéro point. On venait de changer d’entraîneur (Sébastien Fournier avait remplacé João Alves) et la confiance n’était pas du tout là. Je me rappelle qu’on menait 1-0 et on avait encaissé deux buts à la fin, en cinq minutes.» Depuis, l’attaquant, qui a passé par Vaduz, Saint-Gall et Schaffhouse, a digéré cette sortie de route. «Quand on est attendu au contour, dans de petits stades champêtres où tu es près des spectateurs, il s’agit souvent de matches compliqués. Je les apprécie, surtout si tu passes, car tu te retrouves vite en quarts!»

A bientôt 30 ans (il les fêtera le 3 septembre), Steven Lang a remporté une finale de Coupe: celle du… Liechtenstein en 2015. «Sinon j’étais arrivé en demie avec NE Xamax contre Bellinzone en 2008: on avait été battu au Tessin, aux tirs au but.» Rageant!

L’attaquant, qui évoluera en pointe ce samedi à Altdorf, est prêt à faire trembler les filets. «Pour les Uranais, ce sera le match de leur vie, à nous de débloquer d’entrée la situation.» Le Prévôtois d’origine se plaît dans une équipe qui commence gentiment à trouver ses marques: «On se trouve dans une bonne dynamique et une fois que la mayonnaise aura vraiment pris, on pourra faire de belles choses. Ce qui est important, c’est de gagner, cela amène de la confiance et de la sérénité.»

Et de marquer très vite pour écarter tout de suite le danger!

(TDG)