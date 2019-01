Stan Wawrinka attend Raonic, mais sans aucun enseignement

C’était ce genre de match qui n’augurait rien de bon, sauf que l’on ne saura jamais si l’inquiétude était légitime ou pas. Après l’abandon d’Ernests Gulbis, touché au dos, Wolfram Wawrinka laissait échapper la tension devant ce court No 3 qui se vidait de ses spectateurs, tous déçus. «Il rentrait tout, en retour, en frappes dans ce premier set», lâchait le papa de «Stan the Man» à propos de l’adversaire de son fiston. On se méfiera des conclusions hâtives. Bien sûr, le Letton venait d’empocher le premier set 6-3 avant d’être stoppé net par un mal de dos qui lui interdisait tout service efficace et qui permettait à Stan de mener 3-1 dans la deuxième manche. C’est vrai, Wawrinka ne savait pas comment manœuvrer avant la blessure. Mais on a encore le souvenir des premiers tours «chafouins» du grand Stan, qui ne l’ont pas empêché de rafler trois titres du Grand Chelem après s’être fait quelques frayeurs.

Il est encore très loin de la confiance qui pouvait l’animer lors de ses trois années de rêve, 2014, 2015 et 2016. Mais après avoir traversé l’enfer avec son genou opéré, il ne va pas faire la fine bouche sur ce premier succès, fût-il sans relief. Le seul problème, c’est qu’il aura de la peine à se situer avec ces quelques jeux balbutiés avant que Gulbis ne jette l’éponge, sans que jamais Wawrinka n’ait pu trouver le bon timing. Ou alors seulement par intermittence, par quelques fulgurances. Or c’est bien de régularité dont le Vaudois a besoin pour avoir le bon rythme.

Besoin de frapper des balles

Le paradoxe s’inscrit en filigrane. Dans ces circonstances, peut-être que ce succès sur abandon est bon à prendre. Ou peut-être pas. Justement parce qu’il a privé Wawrinka de ce dont il avait le plus besoin: frapper des balles dans une configuration de match, dans un tournoi majeur.

Avec sa bonhomie toute en humilité, le Vaudois a tout juste lâché que non, il n’était «pas vraiment content de ce qu’il avait pu brièvement montrer». Avant et après cette phrase en forme d’aveu, il a surtout brodé pour raconter que les choses s’étaient passées ainsi, pas autrement, et qu’il fallait faire avec. «Ce n’est pas le genre de victoire que tu te souhaites, avec la blessure de l’adversaire, soufflait-il. Idéalement, pour un premier tour, tu veux jouer plus longtemps que ça (ndlr: une petite heure, blessure comprise) et gagner. Sauf que tu n’as pas de garantie de gagner.»

Tiens: un abandon pour passer le premier tour, c’est le genre de match qui fait du bien quand on a tous ses repères, quand on est sûr de son jeu, quand on est en confiance. Ce n’est pas le cas de Wawrinka, qui se cherche. «Je sais de quoi je suis capable, je vois comment je joue à l’entraînement, je sens comment je touche la balle: je dois maintenant reproduire cela en match», lance le Vaudois. Le problème, c’est qu’il comptait sur ce premier tour, avec ce sérieux test contre Gulbis, pour avoir des enseignements. En l’occurrence, ils sont un brin amers: la perte du premier set, une impression trouble qui le laisse déçu de lui-même et aucune réponse claire quant à ce dont il se sait justement capable.

C’est tout le problème de Stan Wawrinka puisque jeudi il aura en face de lui, au deuxième tour, un certain Milos Raonic. En moins de deux heures, le géant canadien a écarté Nick Kyrgios 6-4 7-6 6-4 devant son public. Il va donc être confronté à un gros serveur. Cela n’est pas pour lui déplaire en temps de grande confiance. Mais aujourd’hui? «En fait, c’est simple et compliqué à la fois: je dois me montrer agressif sur mes jeux de service et tenter de le mettre sous pression.» Pour se rassurer, il pourra toujours se dire qu’il mène 4-2 face à Raonic dans les confrontations directes. Sauf que Stan n’est pas dupe: il a remporté les quatre premières et c’est le Canadien qui s’est imposé face à lui en 2016 ici en Australie (en 5 sets en 8es de finale), ainsi qu’en 2018 à l’US Open au troisième tour en trois sets.

«J’ai assez d’expérience, je ne vais plus penser à ce match contre Gulbis, mais au suivant», assure-t-il. Peut-être plus embêté par ce premier set manqué qu’il ne veut l’avouer. Il a un jour pour retrouver des certitudes.

