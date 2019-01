Son sex-appeal a chamboulé sa vie et son club

L’histoire commence le 16 juin 2018, sur la pelouse de l’Otkrytie Arena de Moscou. L’Islande affronte l’Argentine en phase de poules de la Coupe du monde et le physique d’un Viking va émoustiller le web du monde entier. «Comment est-il possible d’être aussi beau?» a notamment écrit le top-modèle brésilien Gabriela Lopes sur Instagram, éveillant ainsi l’intérêt de ses quelque 2,1 millions de suiveurs. Si les joueurs venus du froid ont tenu le score (1-1) face à Lionel Messi et compagnie, Rurik Gislason a quant à lui retenu l’attention de la gent féminine.

Entré sur la pelouse peu après l’heure de jeu, le milieu de terrain formé à Kopavogur, dans la banlieue sud de Reykjavik, va avoir droit à un court accéléré de célébrité. Car après avoir pris une douche bien méritée, il a reçu une vraie claque en allumant son téléphone portable. Celui-ci croulait sous les notifications et, en quelques minutes, son compte Instagram est passé de 36 000 à plus de 250 000 followers. Ils étaient 400 000 deux jours plus tard, pour s’établir à 1,1 million d’abonnés au début de l’année 2019.

Nouvelle stratégie

«Sur le moment, je me suis demandé ce que j’avais fait de mal, dit celui qui évolue désormais au SV Sandhausen, qui se débat dans le ventre mou de la deuxième division allemande. Mais aujourd’hui, je m’en fiche un peu. J’appelle ça une hype et j’étais content d’avoir déjà 30 ans quand j’ai vécu ça», raconte-t-il à propos de cette année 2018 «qui a changé sa vie» et d’une histoire qu’il pense qu’il n’aurait pas su gérer s’il avait eu dix ans de moins. Car les compliments pleuvent sur ses réseaux sociaux. Des likes venus en masse notamment d’Amérique du Sud et qui soulignent ses prestations sur le pré, mais aussi et surtout ses yeux bleus et sa plastique. Des comptes de fans en son honneur ont fleuri en Allemagne, mais aussi en Italie, au Canada, en Argentine, au Venezuela, en Colombie et au Pérou.

«J’aime ça. Je reçois tellement d’amour et de soutien. Qui n’en voudrait pas?» demande Gislason. L’ailier droit tient toutefois à rappeler qu’il reste un athlète. «Je suis footballeur. Je veux me concentrer sur le foot et ce sport restera mon métier encore quelques années.» Traduction: «C’est compliqué.» Car même à Saundhausen, 15 000 habitants, Rurik est devenu plus qu’un simple joueur. À la séance de dédicace du club avant les Fêtes, la question qui revenait était irrémédiablement la même: «Gislason sera-t-il là?». L’homme sur la photo de l’affiche du prochain match à domicile, contre le VfL Bochum le 3 février à 13 h 30? Gislason. Le maillot le plus vendu à la boutique de cette équipe du Bade-Wurtemberg? Gislason. La folie autour d’un joueur arrivé gratuitement de Nuremberg il y a un an a obligé le club à revoir toute sa stratégie de communication. Le joueur, lui aussi, a changé sa manière d’interagir.

Le torse nu sous une veste

Avant le Mondial, c’était une photo de son chien par-ci, un souvenir de vacances à Las Vegas par-là, ou encore un cliché de l’Oktoberfest de 2015, ainsi que pas mal de football. Depuis, il est souvent figé sur Instagram en gravure de mode, sur la plage, allongé sur un canapé ou le torse nu sous une veste chic. Plus de 400 contributions. Gislason a compris que de nos jours, le football est un sport d’équipe qui est pratiqué de manière individuelle sur les réseaux sociaux. L’international islandais gère toujours son compte lui-même, alors qu’il a été démarché par de nombreuses agences pour s’en occuper à sa place et qu’il avait mandaté un conseiller au cours de l’année pour l’y aider. Il y va toutefois un peu moins souvent désormais, submergé qu’il est par les commentaires.

Sa dernière photo a généré 160 000 likes et plus de 2000 commentaires en 24 heures! Il a surtout remarqué, lors de ses dernières vacances à Miami, que sa vie avait fondamentalement changé quand ce n’était pas un fan qu’il a croisé qui voulait faire un selfie en sa compagnie, mais presque toutes les personnes qui croisaient sa route. «Et ça m’arrive dorénavant partout où je vais», grince l’ailier aux quatre passes décisives cette saison. Les sollicitations se sont empilées, et pas seulement au coin d’une rue. Les médias, les magazines féminins qui voulaient savoir s’il était un homme pris, les offres pour lancer une ligne de sous-vêtements, une collection de chaussures…

Projets refusés

Comme le gardien suisse Yann Sommer (lire ci-dessus), l’international a été invité à un show argentin. Il a fini par demander trop d’argent pour la chaîne de TV sud-américaine, car il ne veut pas brader son image. Gislason a d’ailleurs refusé la grande majorité des projets qui lui ont été soumis, préférant s’engager pour de bonnes causes. Il s’imagine habiter un jour aux États-Unis. Pourquoi pas New York, qu’il adore. Il pourrait déjà surfer sur la vague qui a déferlé via le web, mais veut continuer à jouer encore au football. «Dans l’industrie de la mode, on peut se sentir très seul», dit-il, persuadé qu’il peut encore progresser ballon au pied.

Le joueur a eu vent de sons de cloches qui se demandaient si la façon dont il était dépeint certaines fois n’avait pas un côté «sexiste». «Mais je ne me sens pas réduit à mon apparence, analyse-t-il avec du recul. C’est un des grands problèmes de notre société, c’est quelque chose que nous devons combattre. Il ne faut pas laisser les autres décider à notre place, pour savoir si on se sent bien ou mal avec son image. Moi, je n’ai pas à me plaindre.»

Il y a quelques jours, ses parents sont venus lui rendre visite. Ils ont parlé de la folle année écoulée, de la Coupe du monde, du battage médiatique qui l’entoure et des difficultés à garder les pieds sur terre, quand on est l’objet d’autant d’attentions. «Je leur ai dit que leur opinion comptait énormément pour moi, indique-t-il. Parfois, ils ont peur que je prenne la grosse tête, mais je leur ai promis que non.» Ils l’ont ensuite et surtout félicité pour ses prestations sur les pelouses allemandes. Dans la foulée, ils le voyaient s’incliner avec le SV Sandhausen face à Heidenheim (1-2).

