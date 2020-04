Sierre-Zinal se joue à la loterie: faites vos jeux!

Vous souhaitez participer à la 46e édition de Sierre-Zinal, mais vous n’avez pas encore de dossard? Voici comment procéder. Vous devez impérativement vous pré-inscrire sur le site de Datasport (ou via celui de la course) d’ici mercredi soir à 22h. Ensuite, allumez un cierge à l’église et priez fort pour espérer faire partie des 2600 heureux gagnants de la loterie anniviarde. Car chaque dossard (qui vous coûtera 85 francs, plus les éventuelles assurances) sera tiré au sort. Une première dans l’histoire de l’épreuve.

Pourquoi les organisateurs ont-ils opté pour ce procédé? Tout simplement parce que les 2300 premiers dossards ont trouvé preneur en deux petites minutes, le 11 avril, lors de la première attribution. Datasport a indiqué que 21'000 serveurs se sont connectés dans ce laps de temps. Un record! En 2017, la totalité des sésames étaient partis en l’espace d’une semaine. En 2018, cela avait mis un jour. Et l’an passé tout a été vendu en 1h30. Une escalade presque aussi impressionnante que la dérupe initiale vers Ponchette.

Plus équitable

Coach et organisateur de course à pied, Simon Chappuis est un habitué de l’épreuve. À 35 ans, il a déjà participé à quinze reprises à la Course des cinq 4000. «Je me souviens que par le passé, des amis avaient pu s’inscrire sur place, au garage Zwissig, le matin de la course, raconte-t-il. Avec le développement de ce sport, les organisateurs sont victimes de leur succès. Les gens veulent vivre une expérience et accrocher Sierre-Zinal à leur tableau de chasse. Je trouve le système de tirage au sort plus équitable et moins stressant pour tout le monde. C’est en tout cas la moins mauvaise solution.»

Vu la configuration du tracé (31 km sur 2100 m de dénivelé positif et 1100 de dénivelé négatif) et les accès limités, l’organisation a fixé le nombre de coureurs maximum à 5200. Des packages plus onéreux avec hôtel et divers services inclus sont proposés en parallèle pour ceux qui n’auraient pas eu de chance au tirage au sort. Celui-ci est prévu jeudi et sera effectué par Datasport selon le mode «aléatoire», indiquent les organisateurs.

Les frustrations seront forcément nombreuses. Pour cela, Simon Chappuis a une alternative. «Je vais certainement tenter ma chance au tirage. Mais si je n’obtiens pas mon dossard, je ferai la course en off, un autre jour. Et je prendrai le temps de m’arrêter à Tignousa ou à Chandolin pour manger une morce, indique celui qui a déjà dompté Sierre-Zinal en 3h46. Car je n’ai pas besoin d’un dossard pour me faire plaisir.»