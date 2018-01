Seul Cilic peut empêcher Federer de marquer l’histoire

L’homme apparaît tellement impressionnant, tellement au-dessus du lot, qu’il donne le tournis à l’ensemble du monde qui l’entoure et ses adversaires n’en finissent plus de tomber comme les mouches assommées par la touffeur de Melbourne. Roger Federer traverse l’Open d’Australie en réel patron et autour de lui, rien ne résiste, pas même les promesses du futur comme Hyeon Chung, rincé, lessivé puis forcé d’abandonner hier en demi-finale (à 6-1, 5-2). «Le tennis de Rodg est hallucinant, quelle intensité!, a répété le malheureux. Sur le court, j’étais subjugué…»

Ses petites lunettes ont beau lui avoir valu le surnom de «Professeur», Hyeon Chung (21 ans) est clairement resté l’élève hier. Avant même que le Sud-Coréen ne mette la flèche, victime d’ampoules aux pieds, le «Maître» était en effet en train de lui administrer une incroyable leçon, très gênante pour une génération entière, sachant que le tombeur de Novak Djokovic s’impose comme l’un des leaders de la «NextGen». En une heure de jeu, et sans même briller sur sa première balle, «RF» lui a fait réviser le manuel du tennis, ceci afin de débouler pour la sixième fois dans une toute grande finale sans avoir égaré la moindre manche.

A ce rythme, force est de reconnaître que le Bâlois mène une marche royale sur la Rod-Laver Arena, où il ne se retrouve plus qu’à un «petit» succès de réécrire l’histoire, qui le verrait porter à des hauteurs vertigineuses - vingt pour être exact - son nombre de trophées en Grand Chelem. Dimanche, contre Marin Cilic (à 9 h 30 en Suisse), le No 2 mondial peut faire basculer les records du tennis masculin dans une autre dimension, là où personne n’a encore posé les pieds, vers une nouvelle dizaine. «Ce serait forcément incroyable, mais tout cela est encore loin», soupire-t-il, invitant l’assistance à ne surtout pas s’emballer.

Reste que la qualité de son jeu, son expérience des grands rendez-vous et les sensations qui l’habitent l’autorisent clairement à y croire. «Roger bouge et sert tellement bien ici qu’il me paraît impossible à breaker», souligne l’ancien joueur Heinz Günthardt. «Ce qui se passe dans cette quinzaine est assez formidable, admet pour sa part le tenant du titre. Je joue bien depuis le premier jour et même dans cette demie, je frappais bien, mon tennis était parfaitement en place. Là, j’arrive très frais en finale, comme à Wimbledon l’été dernier. C’est le scénario idéal.»

Sur le court comme en dehors, Federer promène une sérénité déroutante, qui n’est effectivement pas sans rappeler celle qui l’accompagnait l’été dernier sur le gazon londonien. Hormis un soupçon de nervosité à l’échauffement, rien ne semble l’atteindre. Pas même le fait qu’hormis sur certaines séquences en quart de finale contre Tomas Berdych il n’ait pas été testé dans ce tournoi! «Aurais-je souhaité disputer une partie plus compliquée pour en arriver là? Non, je ne crois pas. Au moins, dans cette configuration, je n’ai pas puisé dans mes réserves. Alors si par hasard on se retrouve à 18-18 dimanche au cinquième set d’un méga match, j’aurais certainement de quoi être heureux de ne pas avoir davantage joué auparavant...»

L’œil rivé sur la trentième finale de «majeurs» de son immense carrière, le Bâlois s’attend à devoir cravacher pour bondir sur un nouveau record et graver un peu plus son empreinte dans la légende du sport. «Je suis prêt pour une grande bataille, assure-t-il. Contre Marin, je vais devoir varier mon jeu au maximum et chercher à aller encore plus de l’avant, en jouant de manière agressive. Il faudra que je sois efficace d’entrée au service afin de ne pas me retrouver dans le pétrin.»

Le souvenir de sa seule défaite contre Cilic - en demi-finale de l’US Open 2014 - restant vivace, l’homme aux dix-neuf couronnes de Grand Chelem saura être sur ses gardes. «Il doit faire attention, certes, mais avant ce match de New York, le Croate n’avait jamais aussi bien joué et il ne l’a pas davantage fait après», tempère Günthardt.

Federer reste insensible à ce discours. Il ne veut se focaliser que sur lui et sur le combat qui l’attend, en se donnant l’opportunité de frissonner dimanche soir. «C’est vrai qu’en me qualifiant à la suite de l’abandon de Chung, je n’ai pas été envahi par les émotions qui m’accompagnent généralement lorsque j’arrive à ce stade-là d’un tournoi, avoue-t-il. Mais si c’est pour finalement en vivre d’encore plus énormes dimanche, pourquoi pas…»

Oui, pourquoi pas. L’histoire, la grande histoire, n’attend que ça.

Cilic: «Je suis plus fort qu’en 2014!»

Aux yeux du grand public, qui dit tennis masculin dit forcément «Big Four», voire peut-être – mais dans une moindre mesure - Stan Wawrinka et Juan Martin Del Potro. Or sans doute faudra-t-il penser à ajouter le nom de Marin Cilic à la liste des tennismen dont on doit parler plus souvent et que l’on doit apprendre à surveiller. L’homme a beau être discret, il peut se targuer de s’être qualifié cette semaine pour sa troisième finale de Grand Chelem différente après l’US Open 2014 (gagnée contre Kei Nishikori) et Wimbledon 2017 (perdue face à Roger Federer). Ce qui, en cet ère vampirisée par quatre cadors, n’est pas rien. Et ce rappel suffit à illustrer les capacités de l’intéressé et sa force mentale; deux choses qui, au travers d’un hiver en partie passé aux Maldives aux côtés de… «RF», ont encore pris l’ascenseur pour conférer au Croate une autre stature.

Le futur adversaire du Bâlois n’est ni Nadal ni Djokovic, mais il peut faire peur, très peur, tant ses frappes ont davantage d’impact et sa tête a gagné en solidité. «Au sortir du Masters (ndlr: où il ne fut pas franchement brillant), j’ai beaucoup réfléchi à ma saison et mon analyse a été très bonne, pose-t-il. J’ai trouvé de quelle manière je pouvais améliorer mon tennis et j’ai bossé sur plein de petits détails qui, je le crois, font déjà de grandes différences.»

La preuve: en Australie, le No 4 mondial, désormais placé sous la houlette d’Ivan Cinkus, n’a eu besoin de réellement batailler qu’à une seule reprise, contre Rafa. Le reste du temps, il a plutôt géré son tableau, en se montrant capable de taper sur la table et de serrer le jeu dans les moments opportuns. «Je suis fier des performances que j’ai alignées, lance-t-il. J’ai jusqu’à présent disputé un très grand tournoi, notamment car je bouge mieux et que j’ai beaucoup appris du passé. En outre, le fait de me montrer plus agressif m’aide énormément.»

Puis de reprendre, afin de contredire Heinz Günthardt: «Bien sûr, j’avais déjà été très solide lors de ma quête de l’US Open il y a trois ans, mais j’avais alors été sur un nuage pendant trois matches. Pas un de plus. Là, je me sens plus fort qu’à l’époque et j’ai le sentiment de pouvoir évoluer durablement au niveau qui est le mien ici. Tout cela est nouveau pour moi.»

Roger Federer a compris le message. Et le tenant du titre saura se méfier de son adversaire, notamment car à ses yeux leur dernière finale fut en partie biaisée par les soucis physiques du Croate: «Dimanche, j’aurai clairement en face de moi un autre Marin qu’à Wimbledon, dit-il. Là-bas, il souffrait d’ampoules et était dans le doute, ce qui n’est plus le cas désormais. Au contraire, je le trouve très affûté en ce début de saison. Il frappe très fort, il est solide et en confiance. Je m’attends à devoir affronter un joueur peut-être plus fort encore qu’il y a trois ans à l’US Open.»

Cilic sera d’autant plus dangereux que, pour l’avoir déjà fait une fois, il sait comment aller cueillir un trophée du Grand Chelem. «Il a foi en lui et il n’aura pas peur de moi, ajoute Federer. Il a la bonne attitude, c’est un vrai pro. Il l’a encore prouvé contre Rafa. Oui, Marin peut être un winner.»

Au point de faire un pied de nez à l’histoire? (nxp)