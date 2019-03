Servette ne pouvait pas rêver mieux avant de défier Lausanne

D’abord une impression, comme un écho, la fierté d’un public qui crie «merci» aux siens. Les bonheurs sont fragiles pour Servette depuis longtemps déjà au XXIe siècle, alors quand une soirée est parfaite, personne ne boude son plaisir. Avant d’aller affronter Lausanne à la Pontaise, mercredi soir, il y avait ce Servette - Winterthour au programme. Un soupçon de crispation, des hésitations, un scénario défavorable et certaines certitudes auraient pu être ébranlées. Mais Servette n’est plus vraiment équipe à douter. Même quand Winterthour a ouvert le score dès la 6e minute (Doumbia, une vieille connaissance), rien n’a été remis en question. Ni le jeu, ni la confiance, ni les assurances. Servette s’est comporté en leader, mature, serein, sûr de lui.

Il lui a fallu sept petites minutes pour égaliser. Et le reste du match pour faire la démonstration de sa supériorité. Ici, aucune condescendance envers Winterthour. Au contraire, les Zurichois méritent le respect. Si ce match a été beau, au-delà de la victoire de l’un et de la défaite de l’autre, c’est parce que «Winti» n’a jamais fermé le jeu. Rien à voir avec les passions tristes des équipes qui cassent le jeu en restant derrière pour spéculer sur un contre. Seulement voilà: les jolis élans des hommes de Loose se sont heurtés aux individualités collectives des Genevois.

Un duo percutant

Le duo Schalk-Kone par exemple. L’un des enseignements de la rencontre: ce duo peut être complémentaire. À la 13e, c’est Kone qui trouve Schalk, dont la frappe croisée fera mouche. À la 70e, c’est le Néerlandais, lancé par Cognat, qui temporise pour que Kone devance son défenseur et inscrive le 3-1. Entre deux, Timothé Cognat, impérial, avait inventé une passe de rêve pour Stevanovic et le 2-1, le contrôle orienté du Bosnien ayant éliminé Spiegel. Cet autre duo est également une arme fatale. D’ailleurs, à les voir s’entendre comme larrons en foire quand Cognat dézonait pour se rapprocher de Stevanovic, on se dit que Servette a encore des options tactiques en réserve.

La performance collective est au niveau des qualités individuelles. D’ailleurs, à juger par les changements opérés en fin de partie par Geiger, pas de souci d’effectif, tout le monde peut apporter sa pierre à l’édifice. Imeri, servi par Kone, a fait le nécessaire d’une belle frappe pour le 4-1. Et Chagas, joker de luxe, a encore augmenté sa statistique: peu de temps de jeu, mais efficacité maximum pour celui qui inscrivait le 5-1. Le coup franc dévié de Lekaj, pour le 5-2 final, ne jetait pas même une ombre sur le tableau. Non, au niveau bémols, il y aurait la prestation pas aboutie de Wüthrich, si discret. Ou celle de Sauthier, à la peine face à Radice. Des détails.

Servette possède désormais 15 points d’avance sur Winterthour, 3e. Et 11 sur Lausanne, qui reçoit Chiasso ce samedi. Le derby de mercredi soir, où les Vaudois semblent plus que jamais condamnés à gagner, promet de beaux duels. Mais si Servette a le sourire, il sait aussi que le LS demeure dangereux. Et qu’il ne faudra pas lui redonner un quelconque espoir. Battre un Winterthour joueur est une chose. Défier Lausanne qui joue ses dernières cartes à la Pontaise en est une autre.

(TDG)