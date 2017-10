Servette Star-Onex attaque la saison pied au plancher

A une certaine époque, Servette Star-Onex a connu ses titres de gloire. Puis il s’est distingué autrement, en devenant un club formateur. L’envie de retrouver son lustre d’antan l’a certes parfois titillé, mais on ne refait pas l’histoire d’un claquement de doigts. «Et on ne veut pas marcher sur les plates-bandes de Chênois, ajoute Eduardo Schiffer, le responsable de la section juniors. De fait, même si rien n’est contractuel, on est un peu son club ferme. Promouvoir les jeunes, les mener aux portes de la LNA, c’est valorisant. Malgré la déchirure, une famille grandit aussi quand ses enfants la quittent…»

Saine philosophie qui n’empêche pas la rivalité et n’interdit pas l’ambition! En LNB, dont il est devenu un pilier, SSO a toujours refusé de faire de la figuration. Après une saison plutôt mitigée, bouclée au 2e rang des play-out, l’équipe des Racettes est remontée comme une flèche au filet! Si elle a perdu Quentin Métral, son métronome, décidé à jouer à fond la carte du beach, elle s’est renforcée durant l’été avec l’arrivée conjointe de Ludvik Simonin, Damien Jaquet et Luca Voirol, tous trois de retour de… Chênois.

Ce concours de circonstances heureux («même si j’aurais préféré que Damien persévère pour se faire une place en LNA», dixit Eduardo Schiffer) donne plus de consistance à l’effectif conduit par Kristjan Kurik. Il offre aussi plus de possibilités au maître tacticien Alessandro Di Girolamo (un scientifique du CERN!) et une plus grande palette offensive à Robin Rey, le jeune et talentueux passeur de l’équipe. Avec l’apport de plusieurs jeunes, issus pour la plupart du mouvement Volley Jeunesse Genève Sud, son vivier, SSO a bâti cette saison une équipe très compétitive.

Comme l’a démontré le succès 3-2 obtenu samedi contre Lutry-Lavaux, candidat déclaré à la promotion, le club du président Carl Infante a tout pour réussir une excellente saison. Et plus si affinité! «Découvrir et former des jeunes reste notre vocation première, précise Eduardo Schiffer. Mais en consolidant ses structures, notre club veut se donner les moyens de voir plus loin.»

(TDG)