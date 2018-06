Sergej Milinkovic-Savic va dépasser les chiffres de Paul Pogba

Dans le petit monde du football, l’été sera chaud. Brûlant même. Sur le terrain jusqu’au 15 juillet prochain. Puis dans les coulisses. Car, comme chaque année de Mondial ou d’Euro, il faudra attendre la fin du vrai jeu pour en commencer un autre, celui des gros transferts.

Une attente qui peut s’apparenter à du poker, tant la valeur d’un joueur peut changer en un petit mois. Même celle de ces cadors confirmés qui seront probablement nombreux à changer d’adresse. Si Neymar et Ronaldo devraient rester tranquilles un an de plus, Cavani (PSG), Higuain (Juventus), Hazard (Chelsea), Griezmann (Atlético), Bale (Real) ou Lewandowski (Bayern) suscitent déjà beaucoup de convoitises. Sans parler de Harry Kane (Tottenham), le joueur à la valeur marchande la plus haute, soit 201,2 millions d’euros, selon le CIES.

Mais, paradoxalement, c’est celui qui occupe aujourd’hui seulement le 54e rang (75,4 millions d’euros) de ce classement qui pourrait affoler les compteurs. À 23 ans, Sergej Milinkovic-Savic n’est pourtant pas encore vraiment connu des amateurs de ballon. Pour de justes raisons puisque, avec la Lazio, où il évolue depuis trois saisons, le Serbe n’a jamais encore disputé la Ligue des champions. Et comme son club actuel a une nouvelle fois manqué cet objectif, il y a fort à parier que Milinkovic-Savic ira chercher gloire et fortune sous d’autres cieux. Mais pas à n’importe quel prix. «J’ai déjà reçu une offre à 110 millions (ndlr: de Manchester United) que j’ai refusée sans hésiter. Il en faudra bien plus pour le prendre», glissait, il y a un mois, Claudio Lotito, le président laziale.

Des enchères qui risquent de continuer de grimper, surtout si le Serbe brille en Coupe du monde. Milieu de terrain «box to box» à la fois puissant, athlétique (191 cm), élégant et techniquement très au-dessus de la moyenne, celui que l’on surnomme le Pogba blanc est aussi sur les tablettes du Real, du PSG et surtout de la Juventus, déterminée à faire la plus grande folie de son histoire pour lui. Pour le plus grand bonheur de la Lazio. (nxp)