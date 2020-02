Secoué par un LUC remonté, Chênois «est tombé de son échelle»

À première vue, tout est à refaire. Dominé à Sous-Moulin une semaine plus tôt, le LUC a rendu la monnaie de sa pièce à Chênois en l’étrillant 3-0 à Dorigny. Les pendules sont remises à zéro. Un point partout, un point c’est tout?

Si la logique mathématique le suggère, elle ne détient pas toujours la vérité. Sur un terrain, celle-ci oscille et vacille au gré des états d’âme. Samedi, les hommes de Max Giaccardi étaient furieusement remontés, ceux de Charly Carreño bizarrement désemparés. Allez y comprendre quelque chose. «Si c’est la raison qui fait l’homme, c’est le sentiment qui le conduit», écrivait Jean-Jacques Rousseau, le plus lémanique des penseurs. À méditer avant l’acteIII, mercredi à Genève.

Samedi donc, on n’a pas retrouvé les mêmes équipes sur le parquet. Durant la semaine, Max Giaccardi avait piqué au vif ses joueurs. «C’est la rage qui nous a rendus meilleurs et plus conquérants», explique l’entraîneur italien. Il faut dire qu’il avait aussi eu la bonne idée de titulariser Peer Harksen à la passe, un choix soufflé par beaucoup et couronné de succès. L’ancien de Näfels a été l’élément moteur et fédérateur d’un six sans faille et sans reproche. «Son énergie et sa lecture du jeu se sont avérées décisives. Grâce à lui, Jokela a flambé à l’aile et Prével a été fidèle à lui-même. En plus, Harksen est aussi très bon en défense et au service», analyse Julien Carrel, l’ancien passeur maison, qui s’éclate cette saison en LNB et à l’attaque.

«Aujourd’hui, on n’a pas joué. Pourquoi? Ma foi, c’est le sport»

Face à ce LUC revigoré, Chênois n’a fait illusion que durant le premier set en tenant le coup jusqu’à 14-14. Il aurait même pu l’emporter sans certaines décisions arbitrales douteuses. La face du match en aurait-elle été changée? Pas sûr, en fait. Très vite, on a senti Robin Rey à court de justesse et d’inspiration dans sa gestuelle et ses choix. Et le passeur n’a pas été le seul à côté de ses baskets. À l’exception du nouveau venu, le Croate Stojsavljevic, tout le monde a perdu pied. À commencer en service-réception, la clé défaillante qui a déréglé toute la belle mécanique et mis l’attaque dans la panade. Puis les têtes ont flanché, inexorablement. Il a suffi notamment de deux défenses réflexes du libero lausannois Del Valle pour enfoncer les Genevois à l’amorce du deuxième set.

Comment expliquer un tel fiasco? «On n’a pas joué, tout simplement. C’est le sport, les gars ne sont pas des machines que l’on peut programmer d’un claquement de doigts», répond Charly Carreño. Il n’y a pas d’affolement dans ses propos. «On l’a prouvé, on sait jouer et plutôt bien. Alors évacuons ce match et tout ira mieux.»

Qu’en pensent ses joueurs? Ils sont accablés mais pas abattus. «On est tombé de notre échelle, confie Quentin Zeller, en équilibre instable sur le terrain. On a cru qu’il était normal de dominer le LUC, que son oppo n’était pas fort, que son collectif était fragile. C’était peut-être vrai la semaine passée. Mais là, notre rival nous a donné une belle leçon d’efficacité et le résultat est très normal. C’est la beauté du volley. Ce ne serait pas intéressant si tous les matches étaient faciles à gagner.»