Sarah Atcho: «On ne sait pas où on va s'arrêter!»

Il y a de l'euphorie dans leurs yeux. Mais plus encore. Une flamme, celle de l'ambition. «Avec ce top 8, on est entrée dans l'histoire mais la nôtre n'est pas terminée. En fait, on ne sait pas où on va s'arrêter», s'exclame Sarah Atcho, la deuxième relayeuse helvétique. En demi-finale, elle et ses copines viennent de battre une nouvelle fois le record de Suisse (42"50), troisièmes de leur course derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. C'est la première fois qu'une équipe nationale se qualifie pour une finale mondiale du 4x100 m.

Et pourtant, la Lausannoise fait un peu la grimace. Pas fameux son passage de témoin avec Mujinga Kambudji! «Une faute de main sans conséquence, confesse-elle. J'ai laissé de la marge pour la finale...» Puis, plus contrariée, elle regrette ces erreurs frustrantes qui peuvent coûter des centièmes. Peut-être même des dixièmes de seconde. «On n'est jamais vraiment satisfaites! Si la perfection n'existe pas, on cherche toujours à s'en approcher le plus possible.»

Pourquoi pas en finale où les Suissesses n'auront plus rien à perdre. Et tout à gagner. «Cette fois, on prendra tous les risques, on tentera le tout pour le tout. Le coach nous laisse une grande liberté», assure Sarah Atcho. La pression, elle veut en faire une force. «Ce stade est plein d'énergie positive. On s'en nourrit, il nous donne des ailes. Il faudra juste rester bien concentrées. Cinq minutes avant la demi-finale, le public faisait le guignol dans les gradins et nous, on était aux portes de l'exploit.» En finale, que peuvent-elles espérer? «Qui sait, une immense surprise», répond la Lausannoise.

(TDG)