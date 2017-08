Sarah Atcho: «Dans le relais, il y aura une surprise et ce sera nous»

Un éclat de rire secoue le quartier de Tower Bridge. C’est en gonflant ses zygomatiques que Sarah Atcho frappe les esprits. Et pour le coup, ça fait le plus grand bien! Elle est là, parmi ses copines du 4 x 100 m, à faire la fofolle devant l’objectif du photographe. Dans ses mains, elle tient le témoin de son désir. «Le relais, c’est la cerise sur le gâteau», s’exclame la Lausannoise, les prunelles gourmandes. Le pudding, elle veut encore le décorer, en faire la plus belle des profiteroles. Car si sa demi-finale du 200 mètres l’a ravie, elle ne l’a pas rassasiée.

«Sur le moment, j’ai dit bof! En course, j’avais eu un si bon sentiment. Je m’attendais à mieux qu’un chrono de 23’’12.» Sarah Atcho bouderait-elle sa joie, elle qui avait débarqué à Londres — pour ses premiers Mondiaux en individuel — avec le vingt-neuvième temps des engagées, poursuivie par de sournoises crampes? «Oh! non. Je suis frustrée mais très fière de moi! Terminer 14e de l’épreuve, ça en impose. C’est très encourageant, je n’ai finalement que 22 ans…»

Elle n’a pas dérangé Bolt!

Cette saison, l’étudiante en relations internationales – mais recalée cet été en première année – n’a pas fait que développer ses zygomatiques. Elle a musclé sa forme comme jamais, affûté sa vitesse et renforcé un mental étonnamment fragile pour une fille aussi débordante de vie. «J’étais stressée, j’avais peu confiance en moi», dit-elle. Rien à voir avec la sprinteuse décomplexée, «totalement libérée», qui rigolait avec ses futures rivales, jeudi soir dans la chambre d’appel du stade olympique! Mais quel est donc le secret de cette métamorphose? «Je me suis dit que cela ne servait à rien de souffrir autant à l’entraînement si c’était pour perdre tous mes moyens en compétition», répond-elle. Of course !

Cool, c’est ainsi que Sarah Atcho a fait son entrée dans le grand monde après un crochet par Bydgoszcz et une escapade à Abidjan, aux Jeux de la Francophonie. A l’hôtel, la vice-championne d’Europe espoirs a croisé Usain Bolt, «sans oser le déranger», et s’est émerveillée d’être félicitée par Wayde van Niekerk en personne et par son compatriote Luvo Mayonga, le champion du monde de la longueur. «Mais comment savent-ils qui je suis?» Sa réputation, l’athlète de Cugy veut la mériter sur la piste, et pas seulement grâce à son rire irrésistible et sa taille mannequin.

Pas de miracle pour Büchel

Alors, elle se remet en piste ce matin, «plus prête que jamais», rassurée d’avoir pu confirmer son rôle de titulaire dans un relais qui possède le 4e chrono mondial de l’année, celui établi en juillet à Lausanne (42’’52). «Mais les statistiques, ce n’est qu’un bout de papier», tempère Ralph Mouchbahani, le coach national. Son plan est arrêté: «Faire ce qu’on sait faire et laisser les autres commettre les fautes!»

«Passons déjà en finale. Après, toute sera possible», lance de son côté Sarah Atcho, convaincue que Mujinga Kambundji, encore affectée vendredi par sa mortifiante élimination en demi-finale du 200 m, saura se relever. «Elle aura la rage, dit-elle. Il y aura une surprise dans ce relais, et ce sera nous!»

De miracle, en revanche, il n’y en a pas eu pour Selina Büchel (1’59’’85), sans jus dans l’emballage de son 800 m écrabouillé par Caster Semenya. Il ne lui a pourtant manqué que onze centièmes pour se faufiler en finale. «Mais j’étais trop fatiguée», s’est excusée la Saint-Galloise.

