Roger Federer rate son entrée et se condamne à l’exploit

Roger Federer commence à développer une inquiétante difficulté d’adaptation au central de l’O2 Arena. Douze mois après son faux départ contre Kei Nishikori, l’homme aux six Masters s’est de nouveau placé dans la pire des situations en perdant pour la troisième fois de la saison contre Dominic Thiem. Les indiscrétions de couloirs racontaient pourtant son plaisir de retrouver les balles des Swiss Indoors et sa facilité durant les sets d’entraînements. D’heureux présages qui laissèrent pourtant vite la place, dimanche soir, à une prestation presque aussi hésitante qu’il y a un an.

Federer l’avait clamé dès son arrivée à l’O2: ce premier match allait donner le ton de son Masters. Voire son tempo. Une victoire et le Bâlois aurait en effet pu se projeter à six jours, presque échelonner ses efforts en vue des demi-finales de samedi. Cette défaite, au contraire, a transformé instantanément sa semaine en une succession de matches pour survivre. «C’est une partie qu’il faut absolument gagner pour s’enlever de la pression», avait reconnu «RF» vendredi. Ainsi va le système des «rounds robin» lorsque votre groupe réunit une terreur (Djokovic) et un novice (Berrettini).

Est-ce cette configuration piégeuse qui inhiba le Bâlois? Ou alors était-il encore un peu hanté par les fantômes de 2018? Arrivé transfiguré de Bercy après sa superbe demi-finale contre Djokovic, le «Maître» s’était alors trompé d’objectif. Soudain convaincu de pouvoir remporter le titre, il en avait oublié ce principe qu’il connaît par cœur: ne jamais jouer qu’un seul match à la fois. A priori, Roger Federer avait passé l’âge de commettre deux années de suite les mêmes erreurs. Et à la lumière des breaks rapides offerts par les deux joueurs, c’est bien plus l’importance de ce premier match qui diffusa rapidement ses mauvaises ondes dans l’O2 Arena.

Sous l’emprise de Thiem

En six ans dans cette salle grandiose, on n’a pas souvenir d’une ambiance aussi terne. Le public était mou et passif. Un peu comme Federer, trop souvent repoussé sur le pied arrière par la qualité et la longueur des frappes de Thiem. L’Autrichien a-t-il vraiment dominé les débats? Presque toutes les statistiques disent le contraire (points gagnés derrière la première balle, coups gagnants). Mais l’impression visuelle, elle, a très vite raconté l’histoire d’une emprise: celle d’un «Domi» capable de se libérer progressivement; surtout grâce à la solidité de son enchaînement service–coup droit. Alors que dans le même temps «RF» ne trouvait jamais le moyen de monter dans les tours, englué dans une bouillie en retour.

Alors, bien sûr, Roger Federer aurait pu retourner la tendance et s’en sortir. En gardant par exemple le rythme trouvé dans le septième jeu du premier set (son meilleur) ou en remportant cette balle de break épique à 2-1 au second. Mais pour cela il aurait fallu que le Bâlois parvienne à extraire cette énergie qui est restée enfouie en lui durant presque deux heures. Il devra impérativement y parvenir dès mardi contre Matteo Berrettini pour s’offrir un quart de finale couperet, jeudi, face à Novak Djokovic. Un programme dont la difficulté résume tout le poids de cette défaite initiale.