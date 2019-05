Ramon Vega: «Pour Tottenham, c’est le fruit d’une décennie de travail»

Ramon Vega est un mystère. Homme d’affaires à Londres, l’ancien international suisse a aussi laissé entendre début 2019 qu’il envisageait de se présenter face à Gianni Infantino à la présidence de la FIFA. Le projet est tombé à l’eau, faute de soutien institutionnel. En attendant de nouveaux projets dans le football, le Suisse va savourer la finale de la Ligue des champions, qui oppose samedi soir à 21 heures Tottenham Hotspur à Liverpool. Avec un faible pour les Spurs, club dont il a porté le maillot durant cinq saisons

Ramon Vega, serez-vous présent à la finale de Madrid face à Liverpool?

Je l’espère et pas seulement parce que j’ai joué pour les Spurs. Aussi parce que mes parents viennent de Madrid. Même si je suis né en Suisse, c’est un peu ma deuxième maison. Et je suis très heureux que mon ex-club y joue sa première finale de Ligue des champions.

Avez-vous toujours des contacts avec le club?

Oui, bien sûr. D’ailleurs, les trois derniers dimanches, j’ai joué avec les Tottenham Legends. Nous jouons en fin de saison des matches de charité et c’est toujours un plaisir de retrouver des stars comme Teddy Sheringham. Bon, le lendemain des matches, j’ai de la peine à me lever. Je ne suis plus très en forme.

Que signifie cette qualification pour les Spurs?

C’est juste magnifique. Elle est le fruit de deux saisons incroyables, sans mouvement dans le contingent. Vous vous rendez compte? Sans transfert! C’est l’aboutissement d’une philosophie. L’entraîneur Pochettino a construit quelque chose d’extraordinaire.

C’est-à-dire?

La philosophie du club privilégie le passage des jeunes joueurs de l’académie dans l’équipe première. Dele Alli ou Harry Kane, par exemple, sont sortis de la filière de formation du club. On leur a laissé le temps de progresser et aujourd'hui ce sont des stars, des piliers de l’équipe nationale. À Tottenham, même si l’argent entre, on ne va pas le dépenser pour acheter des joueurs onéreux, comme d’autres clubs. Mais cela n’empêche pas le club de réaliser de bonnes affaires, comme quand il a cédé Gareth Bale au Real Madrid pour 100 millions d’euros.

Qu’est-ce que cette stabilité apporte?

De la cohésion. La force de Tottenham, c’est la jeunesse, le talent et le fait que les joueurs sont ensemble depuis longtemps. Ils se connaissaient souvent depuis l’académie. Le club est la preuve que le succès peut aussi venir du travail à long terme. En passant, c’est aussi le cas en Suisse pour l’équipe nationale. Les joueurs champions du monde U17 ont aujourd'hui du succès avec l’équipe nationale A. Ils ont passé commun de plus de dix ans, ils se connaissent très bien. Pour Tottenham aussi, c’est le fruit d’une décennie de travail. C’est clair qu’il y a un risque à travailler comme cela. Les jeunes joueurs vont commettre des erreurs dans leur évolution. Mais à chaque fois, ils grandissent. Jusqu'à parvenir au sommet.

Liverpool est largement favori. Quel est votre pronostic?

De loin, cela ressemble à un match de Premier League. Sauf qu’il se joue à Madrid et que la Ligue des champions représente le summum pour un joueur. C’est vrai que Liverpool dispose d’une magnifique opportunité, mais je sens que Tottenham va s’imposer durant les dernières minutes.

Les deux équipes ont en commun des entraîneurs charismatiques. Peut-on les comparer?

Oui, en partie. À ce niveau, le plus important pour un entraîneur est la part d’humanité et la manière dont ils arrivent à créer la complicité entre les joueurs. C’est 80% du succès. Jürgen Klopp et Mauricio Pochettino ont en commun des capacités humaines hors normes. Celles-ci leur permettent d’entrer dans la tête des joueurs. Ces derniers se sentent intégrés, comme dans une famille. Pour moi, c’est beaucoup plus important que l’aspect tactique et technique. Ces deux hommes sont à l’inverse de ces coaches qui dirigent par le conflit. Eux détestent les conflits. Ils cherchent en permanence à les résoudre, ils dénichent des compromis. Du coup, leurs équipes sont prêtes à tout donner pour eux.

On parle souvent de l’attachement fou des supporters anglais à leur club et aux joueurs, actuels ou anciens. Est-ce une réalité que vous vivez?

La ferveur du fan anglais est sans équivalent dans le monde. Et ce que l’on vit comme ancien est incroyable. Normalement, un joueur de football est très demandé quand il est sur le terrain. On t’appelle, on t’invite. «C’est Ramon, Ramon!» partout. Mais quand tu arrêtes, on t’oublie. Le fan anglais est différent. Il est très loyal avec les anciens. Il continue, quinze ans après, à le respecter comme s’il était toujours sur le terrain. Je l’ai encore vécu récemment quand je suis allé voir Tottenham contre Everton. Je pensais qu’avec le temps, le public ne se souviendrait plus de moi. Là, tu comprends que tu as apporté quelque chose au club. Un joueur oublie très vite sa carrière. Mais elle reste gravée dans la mémoire des supporters. C’est pour cela aussi qu’il faut traiter les supporters comme des rois. Ils sont la lumière du football.

Au-delà de cette finale, votre nom est apparu dans l’actualité de la FIFA au moment où vous envisagiez, en début d’année, de vous présenter à l’élection présidentielle du 5 juin contre Gianni Infantino. Pourtant, on vous croyait dans le monde des affaires. Que devenez-vous aujourd’hui?

Je vis toujours à Londres. Mais avec les chamboulements liés au Brexit, ce n’est pas très facile. Le vote a été un choc. Dans la finance, l’incertitude politique est telle que tout le monde est parti. Depuis trois ans, je me suis réorienté vers le sport, pour combiner les deux activités, la finance et le football.

Comment?

J’ai beaucoup voyagé. J’ai rendu visite de nombreuses fédérations et confédérations, en Europe, en Asie et en Afrique, pour me rendre compte de la réalité du monde du football, ce qu’il se passe politiquement dans le monde du football. J’ai aussi travaillé comme consultant, conseiller financier, sur la gouvernance ou le scouting.

C’est ce qui vous a amené à envisager une candidature à la présidence de la FIFA?

Je ne me suis pas levé un matin en me disant: «Je veux devenir président de la FIFA». Ce sont des personnes influentes des mondes sportif, politique et des affaires qui m’ont demandé d’envisager une candidature. Ils estimaient que j’avais le profil idéal, celui d’un manager issu du monde du football et qui maîtrise plusieurs langues. J’y ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que j’avais l’expérience les connaissances nécessaires. Je pense qu'aujourd’hui, le monde du football aurait besoin de profil comme le mien. Seulement, c’est un monde très politique. Il est très difficile d’y entrer, même si je pense qu’il aurait besoin de personnes qui viennent de l’extérieur. Il y avait un autre aspect: le besoin de démocratie du football. S’il y a une élection, il devrait y avoir un choix pour les électeurs.

La finale entre Liverpool et Tottenham sera le sommet de la saison. Mais de manière plus large, comment voyez-vous le football d’aujourd’hui?

Dans les vingt dernières années, l’économie du football a explosé. Par contre, les structures n’ont pas suivi et des fossés se sont creusés. Entre les grandes ligues et les autres, entre les nations même, et c’est un désastre pour les petits. Dans les pays moins importants, les stades vont se vider et l’impact social du football, qui permet à chacun de rêver à une réussite, sera brisé. Certains pays, certaines régions ne vivront plus le football que par les canaux digitaux, télévisions ou téléphones. Il faut s’atteler à ce problème en urgence. (TDG)