Quentin Zeller participe avec joie au renouveau de l’équipe nationale

Voilà bientôt quatre ans qu’il enfile le maillot de l’équipe nationale comme une évidence et un privilège. «Ce serait dur de refuser un tel honneur», confie Quentin Zeller (24 ans), l’un des deux seuls Romands avec Jovan Djokic, son ancien coéquipier du LUC, à figurer dans le contingent de Mario Motta. Devenu l’un des piliers de Chênois, l’attaquant-réceptionneur genevois participe avec joie à cette aventure qui n’enrichira ni son compte en banque, ni son palmarès. Car la Suisse du volley-ball est encore un nain dans le concert international même si, en deux ans, elle vient de gagner 83 places au classement mondial (54e). «Il faut dire qu’on a commencé presque de zéro», note l’étudiant en informatique.

«Une chance pour nous»

Ce mercredi (20 h), dans son fief de Schönenwerd, la Suisse ne bousculera pas la hiérarchie. À l’impossible, nul n’est tenu. Il lui faudrait réaliser un exploit majuscule face aux pros ukrainiens et compter sur un improbable échec de la Macédoine contre la Hongrie pour forcer les portes du prochain Championnat d’Europe. Pour elle, la barre est encore placée trop haut. «Mais ce qu’elle réalise est digne d’éloges, commente Anne-Sylvie Monnet. Samedi dernier, malgré un déficit athlétique évident et la perte des deux premiers sets, nos joueurs sont parvenus à renverser la situation et à prendre le meilleur sur les Hongrois. Un petit exploit, encore inimaginable il y a un an.»

Si la directrice, responsable des équipes nationales, est aussi louangeuse, c’est qu’elle mesure le chemin parcouru. Du néant à l’espoir d’un avenir! Pour cela, il a fallu de l’obstination et des sacrifices. Et, avant tout, un sursaut stratégique. «L’effort de Swiss Volley a d’abord porté sur le développement de nos centres de formation. Puis, aujourd’hui, sur une refonte de notre système de relève. Détecter et encadrer les jeunes talents plus tôt, tel est notre objectif. Mais cette politique ne peut être menée que si l’on se préoccupe aussi de l’activité de nos équipes nationales, ce que l’on a longtemps négligé. L’un ne va pas sans l’autre», explique l’ancienne internationale.

Pour elles, Anne-Sylvie Monnet a donc «mis le paquet» en raclant les fonds de tiroir. Si tout va bien, les filles de Timo Lippuner devraient gagner leur ticket pour les Européens (lire encadré) et justifier ainsi un tel investissement. Mais attention, on ne parle pas ici d’opulence budgétaire. «Nos sélectionnés ne gagnent que des clopinettes, une indemnité de représentation de vingt francs par jour et un défraiement pour leurs transports», précise la dirigeante. Quentin Zeller confirme, sans faire la fine bouche.

«L’essentiel, c’est d’avoir doté l’équipe d’un encadrement humain professionnel et d’infrastructures techniques de pointe. Pour nous, c’est une chance inestimable. Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de nos progrès.» C’est aussi pour cela qu’il accepte de sacrifier ses vacances et de prendre quelques risques en jonglant avec ses études. Le Genevois met surtout en exergue les mérites de Mario Motta, un éducateur dans l’âme, qui «inculque à l’équipe sa culture du volley et qui sait tirer le meilleur de tous».

«À son contact, j’ai beaucoup appris», dit-il. Après avoir mené au succès l’armada des mercenaires étrangers de Pallavolo Lugano, le coach italien ne ménage pas ses efforts pour faire grandir les «semi-pros» helvétiques, souvent réduits aux seconds rôles dans leur club. À son arrivée, il a croisé, à regret, l’immense pointu Sébastien Steigmeier, parti à la retraite. Une perte qu’il compense par sa science du jeu et quelques astuces tactiques. En Hongrie, alors que sa formation battait de l’aile, il a remplacé temporairement l’oppo Joel Roos – substitut de Steigmeeir – par… Quentin Zeller. «Même si je n’y suis pas pour grand chose, cela a permis à l’équipe de retrouver ses esprits et de gagner la partie», sourit le joueur chênois.

Après quinze jours de trêve active sous le maillot national, Quentin Zeller sera prêt à mouiller celui de Chênois, dès samedi à Sous-Moulin contre le LUC. L’équipe nationale, il la retrouvera en été, à Naples, à l’occasion des Universiades. (TDG)