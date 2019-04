Quand la Suisse romande tient la NBA en haleine

Ce duel du premier tour des play-off entre les Rockets (4es de la saison régulière) et le Jazz (5e) ne fait pas saliver qu’en Suisse. Au-delà du «derby» romand entre le Genevois Clint Capela et le Vaudois Thabo Sefolosha, cette affiche s’annonce particulièrement indécise. Dans son podcast référence – «The Lowe Post» –, Zach Lowe, journaliste d’ESPN, a d’ailleurs fait de cette rencontre son affiche phare. «Il s’agit tout simplement d’un affrontement entre les deux meilleures équipes de la ligue depuis le 1er février. Offensivement, défensivement et en termes de statistiques avancées, c’est actuellement ce qui se fait de mieux en NBA.» Rien que ça.

L’expérience de 2018

Pour Clint Capela et les Rockets, il s’agira surtout de prendre une revanche. L’an dernier, la franchise texane avait échoué de manière mortifiante lors du septième et dernier match de finale de Conférence face aux Golden State Warriors. Un souvenir douloureux toujours bien présent dans les vestiaires de Houston. Une revanche qui pourrait intervenir plus tôt que prévu puisque la franchise californienne est dans la même partie de tableau que l’équipe de Clint Capela. La donne est cette fois-ci différente puisque les Texans sont en pleine forme. L’an dernier, ils avaient dû composer sans Chris Paul, leur meneur de jeu, blessé en fin de série face aux futurs champions.

Clint Capela, lui, joue toujours le même rôle. Un costard taillé sur mesures pour le Genevois. Explosif, rebondeur fou et ultrarapide en transition, il semble être né pour jouer dans cette équipe de Houston. C’est comme si la blessure qui l’a mis sur la touche durant six semaines n’a pas eu prise sur lui. «Je pense avoir mûri, nous a-t-il détaillé. Contrairement aux précédentes blessures, j’ai cette fois-ci accepté plus facilement de prendre mon temps. J’ai travaillé comme un fou pour revenir le plus vite possible, mais je ne me suis pas pressé.»

Titulaire indiscutable

Ce dernier point est d’ailleurs le plus significatif du palier franchi par «CC 15» cette saison. Après avoir signé son premier contrat de longue durée, il est devenu une pierre angulaire de la franchise du Toyota Center. Dans une ligue où la hiérarchie est difficile à bousculer, ce statut de leader constitue une assurance de ne pas se voir chiper son poste par un petit nouveau. «Ce qui a changé cette fois-ci, c’est que je savais exactement quel serait mon rôle en revenant sur le parquet: titulaire. Cette place m’est garantie et je sais que le coach me fait confiance. Cela m’a été très précieux pour gérer cette période de doute.»

De retour petit à petit, il a vécu une fin de saison pleine avec, en prime, une efficacité atteignant des sommets avec près 70% de réussites aux shoots. Preuve que sa blessure au pouce de la main droite n’est plus qu’un mauvais souvenir. De quoi préparer ces play-off en toute sérénité malgré une quatrième place dans sa Conférence qui est tout de même décevante. Surtout lorsque l’on évolue avec le meilleur compteur de la ligue. Avec 36,1 points par match, James Harden a atteint un niveau d’excellence rare. «C’est tout simplement le meilleur, nous a confié Clint Capela. Le danger, lorsque tu te trouves sur le parquet avec un tel joueur, c’est d’être le spectateur de ce qu’il réalise. Mais fort heureusement, il a une vraie qualité de passe qui lui permet de rendre meilleure toute l’équipe.» De quoi envisager un duel face aux Warriors avec une vraie confiance.

Mais avant de songer à l’affrontement que tout le monde attend face à Golden State, les Rockets devront surtout ne pas prendre de haut Utah. L’an dernier, les deux équipes s’étaient déjà rencontrées en play-off. C’était en demi-finale de Conférence. Houston s’était imposé 4-1. Mais les circonstances étaient différentes (lire encadré). L’occasion pour Clint Capela de se remémorer ses débuts de basketteurs. Le jour où il a vu Thabo Sefolosha jouer avec l’équipe de Suisse. C’était en 2007. «Un moment fort, s’est-il souvenu. Ce jour-là, j’ai su que je voulais faire comme Sefolosha. Devenir un joueur de NBA.»

Et aujourd’hui, il ne pense qu’à le battre. Preuve, là aussi, que le Meyrinois a bien grandi. Et pas seulement d’un point de vue physique.

Sefolosha: «Inviter Clint à la maison»

Thabo Sefolosha, que vous inspire ce «derby suisse» au premier tour des séries?

C’est une chance pour nous deux et un vrai plaisir pour moi de défier Clint. Pour la Suisse, ce n’est tout de même pas anodin d’avoir deux joueurs qui disputent les play-off. Il ne faut jamais prendre les play-off comme quelque chose d’acquis. C’est une chance d’y participer et c’est important de ne jamais l’oublier.

Et vous en savez quelque chose, avec deux graves blessures juste avant cette période importante…

Exactement. J’apprécie d’autant plus le fait d’être prêt physiquement à répondre aux défis des play-off.

Vous semblez avoir un rôle de plus en plus grand à mesure que la saison avance, avec Utah…

Il a fallu discuter avec l’entraîneur. Lui faire savoir que je pensais pouvoir apporter plus. Notamment en matière de défense.

Surtout en affrontant James Harden, meilleur marqueur de la ligue.

Bien sûr qu’il faudra trouver un moyen de le contenir. Mais si nous l’empêchons de jouer avec deux ou trois défenseurs sur lui et que tous ses coéquipiers sont libres à trois points, nous n’allons pas gagner. Le but de cette série est de battre Houston, pas de défendre coûte que coûte sur James Harden.

Avez-vous déjà eu le temps d’en parler avec Clint? Non, pas encore. Durant la saison régulière, nous nous voyons parfois à la veille de nos matches pour manger ensemble. Mais là, ce sera peut-être différent. Je demanderai tout de même à ma femme si nous l’invitons chez nous. Nous allons probablement échanger deux ou trois messages. Je vais lui écrire que je suis très heureux de voir un compatriote dans l’équipe adverse. Parce que c’est une vraie fierté. Mais après cela, il n’y aura plus de camaraderie… Jusqu’à la fin de cette série (rires). Propos recueillis par G.B.

(Tribune de Genève)