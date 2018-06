Pour sa 80e édition, le Bol d’Or est plus convoité que jamais par les cadors du lac

Ce ne sera pas le Bol d’une vie comme il y a douze mois. Soleil, bise, chaleur mais pas trop, retour pour l’apéro du soir: l’édition 2017 de la plus grande régate du monde en bassin fermé est entrée dans les cœurs des régatiers et des suiveurs. En cette année de célébration, le cocktail aura un goût différent: il sera typiquement lémanique. Un vrai Bol, sans airs bien établis pour fêter l’anniversaire. Ce ne sera pas le Bol d’une vie, non, mais les équipiers des 560 bateaux présents samedi matin au départ s’en souviendront quand même.

À commencer par les cadors. Les D35 seront a priori intouchables, comme c’est le cas depuis quatorze ans (13 victoires). À moins que… «À moins que les conditions nous soient favorables, sourit Rodolphe Gautier, le président de la manifestation et surtout le skipper de «Safram». Dans ce régime de brise, notre bateau peut tirer son épingle du jeu.» Ce beau catamaran demeure à ce jour le seul à avoir détrôné les D35. C’était en 2013 et il s’appelait «Zenith Fresh!» Le Bol fêtait alors ses 75 ans. Visiblement, ce Ventilo M1 aime les anniversaires.

Suffisamment pour revendiquer un autre statut que celui d’outsider? Possible. Pour la victoire, le champ sera très ouvert. «D’autant plus dans ces conditions de vents qui s’annoncent très complexes, estime Arnaud Psarofaghis, équipier d’«Alinghi». Pour toutes les équipes, le Bol d’Or est la régate la plus compliquée à gagner. Il ne faut pas seulement naviguer proprement, éviter les erreurs. Il faut aussi avoir un peu de chance.»

Face à l’ogre «Alinghi», «Ladycat Powered by Spindrift racing» ne cache pas ses ambitions. «Viser une victoire cette année et tenter de décrocher le trophée à vie a un petit goût d’ultimatum, témoigne Dona Bertarelli, coskipper de son bateau avec Yann Guichard. Le Bol d’Or est une course extrêmement difficile. De grands marins sont venus y participer sans victoire à la clé.»

La réussite se joue souvent sur un coup de dés, une manœuvre, un coup de bluff. Mais pas seulement. «Il est primordial de bien se connaître, poursuit Dona Bertarelli. On note que les équipes les plus constantes dans leurs résultats sont bien souvent celles dont les équipiers naviguent ensemble depuis plusieurs années. Chez Spindrift, c’est pareil!»

Loin derrière ce duel fratricide, la course des monocoques sera passionnante à tous les niveaux. Sur «Syz and Co.» (Psaros 40), Jean Psarofaghis ne lâchera rien pour gagner une troisième fois en cinq ans et remporter définitivement le Bol de Vermeil. Mais attention aux Hongrois de «Raffica», redoutables par petit temps. (TDG)