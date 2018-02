Peter de Cruz n’a qu’une envie, dormir et retrouver sa maison

La scène est à jamais gravée dans sa mémoire. «Je revois les pierres canadiennes qui sortent de la maison. Pour moi, c’est le plus beau moment des Jeux», confie Peter de Cruz en étouffant un bâillement. Le héros est fatigué, saoulé d’émotions, éreinté par une quinzaine olympique vertigineuse. «C’est un bonheur indescriptible. Mais là, je suis épuisé. Je crois qu’il me faudra deux mois pour m’en remettre», sourit le skip genevois. C’est une flemme délicieuse. Dimanche soir, dans un stade olympique en liesse, la cérémonie de clôture n’a pas éteint sa flamme. Voilà pourquoi le miracle des Jeux résiste à toutes les tempêtes, qu’elles viennent de Sibérie ou d’ailleurs.

Depuis deux jours, Peter de Cruz et ses coéquipiers ne touchent plus terre. Entre les rigueurs du protocole et la frénésie de la fête, ils ont savouré chaque instant de ce parcours du combattant. La rançon de la gloire? «Non, il y a bien pire que ça», s’esclaffe Valentin Tanner, le joyeux drille de la troupe. Avec lui, pierre qui coule amasse mousse! «C’est vrai qu’on ne fait pas les choses à moitié. On donne tout, sur la glace comme en coulisses. De toute façon, vendredi soir, en rejoignant nos familles dans le bar en face du Village olympique, on était déjà tous ivres de joie! Il y avait nos mamans et la mienne n’arrêtait pas de pleurer.» «Après une compétition aussi intense, où l’on s’est retrouvé plusieurs fois dos au mur, on avait besoin de lâcher prise», ajoute Peter de Cruz.

Forcément, la nuit a été courte. Et la suivante encore plus. «Samedi, on n’a pas fait grand-chose. On a juste eu le temps de reprendre nos esprits et on s’est retrouvé sur le podium avec la médaille de bronze des femmes autour du cou. Ils s’étaient trompés. C’est Dominik, le remplaçant de l’équipe, qui a découvert la méprise. On a pu faire l’échange», raconte Valentin Tanner. Pour lui, c’est la montée du drapeau suisse qui lui a procuré le plus d’émotion. On peut être barman dans un sauna coquin et célébrer ses couleurs, le petit doigt sur la couture du pantalon! «L’hymne national, ce sera pour une autre fois», dit-il.

«On s’est bien marré»

Rompez! C’est à la Maison Suisse que la fête s’est poursuivie, dans un joyeux charivari en compagnie des skieurs et du snowboardeur Nevin Galmarini. Peter de Cruz espérait y manger une fondue, mais il y avait saucisse-rösti au menu. «On s’est bien marré. On a bu du champagne et Benoît a dansé sur les tables. Il est maître dans l’art de lancer les pierres, mais quand il est lui-même lancé, il est pas mal non plus», commente «Val». Lui a fini au bar, dans son stamm olympique. Déformation professionnelle! On peut imaginer que la troisième nuit de teuf a été du même tonneau. Ce n’est qu’aujourd’hui, en débarquant à Kloten, que les Genevois et leur compère zurichois Claudio Pätz retomberont vraiment sur terre.

Pour eux, la saison est terminée. Ils ont mis les pierres au frais et rangé leurs balais dans l’armoire. Car, étonnamment, ce ne sont pas eux qui représenteront la Suisse lors des prochains championnats du monde, en avril à Las Vegas. Pour s’y rendre, ils auraient dû remporter le titre national, mis en jeu la semaine passée à Flims! «Oui, c’est un peu frustrant», avoue Valentin Tanner. Il se consolera en partant en fin de semaine en Inde, puis en retrouvant son tablier de barman.

Quant à Peter de Cruz, il a prévu un séjour linguistique d’un mois en Allemagne. Et les Jeux de Pékin, dans quatre ans? «On a le temps d’y penser et de trouver un remplaçant à Claudio. Mais pour l’instant, je n’ai qu’une envie: retrouver ma maison et dormir», répond Peter de Cruz.

