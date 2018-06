Pernelle Grobet slalome sur les plans d’eau, mais va droit aux médailles

Une belle surprise? À coup sûr. Une sacrée sensation, même. Et avant tout pour la première concernée: troisième des mondiaux M21 en slalom l’an dernier en Ukraine, Pernelle Grobet a ouvert de grands yeux, aussi bleus que les flots sur lesquels elle aime à skier. «J’ai eu du mal à réaliser… D’ailleurs, je crois que je n’en reviens toujours pas», confie-t-elle, attablée sur la terrasse de la «Nautique», son club. Un podium planétaire pour un ou une Suisse est denrée si rare dans ce sport.

«J’étais partie à Dnipro juste avec un compatriote engagé chez les garçons, sans entraîneur, explique la Genevoise. C’était déjà incroyable pour moi d’être là-bas. Je ne me suis pas posé de questions, je n’avais rien à perdre. En plus, une douleur à l’épaule juste avant les qualifications m’a fait oublier le stress de la compétition. J’ai tout donné en finale. Un peu de chance – des conditions favorables – et une bonne stratégie se sont ajoutées à cela.» Mais elle n’en est pas restée là…

L’argent des «Européens»

Quelques semaines plus tard, malgré la tension générée par son nouveau statut et les attentes en découlant, Pernelle – battue dans un barrage pour l’or par une Italienne – a enlevé la médaille d’argent aux championnats d’Europe à Sesena, en Espagne. «Je suis très fière de ce résultat, cela n’allait pas de soi», souligne la slalomeuse, également sacrée championne de Suisse Open (élite) pour la deuxième fois, avant de terminer la saison à la place de No 1 du ranking européen M21.

Une gerbe de performances à laquelle n’aurait sans doute pas osé croire la petite fille commençant le ski nautique à dix ans avec ses parents, avant de s’inscrire à la «Nautique» et d’y être confiée à l’entraîneur Claude Perez. «J’ai essayé aussi les figures et le saut, mais le slalom me correspond mieux. J’aime la vitesse, les sensations, la glisse. C’est assez intense, ça demande de l’énergie, c’est ça qui me plaît», relate Pernelle Grobet, qui eût tiré avantage d’une plus grande taille.

La jeune femme, qui s’entraîne sur le Léman mais le plus souvent à Bourg-en-Bresse, en France voisine, a très vite progressé, elle qui a débuté en compétition à l’âge de 14 ans «seulement». Bien armée physiquement (elle pratique le fitboxing) et techniquement, Pernelle Grobet a dû apprendre à gérer le stress en compétition. L’étudiante en 2e année de sciences de l’éducation (elle souhaite enseigner au primaire), qui s’entraîne en moyenne six fois par semaine, y est manifestement parvenue.

Face à la «crème»

La Genevoise de 21 ans va se frotter cette année à la «crème» en catégorie Open. Sans rivale en Suisse, elle espère battre son record personnel (5 bouées avec une corde à 11 m) et la meilleure marque nationale (1 bouée/10,75 m), fêter un troisième titre de championne de Suisse en juillet du côté de Dijon et, pourquoi pas, se glisser en finale (réservée aux 12 meilleures) des Européens, en septembre en Grèce. Mais, à ce niveau, les adversaires sont des professionnelles, dont beaucoup s’entraînent en Californie, où les conditions sont idéales toute l’année. (TDG)