Penaud et frustré, Chênois n’a pas su tuer les sets

Jusqu’au bout, même quand les carottes cuisaient à gros bouillon, ils y ont cru. La force du désespoir, peut-être? Dans leurs mains, ils ont même eu deux balles pour arracher le troisième set et là, vu l’intensité nerveuse du duel, le match aurait pu encore basculer. Mais les volleyeurs chênois ont fini par craquer. Comme ils avaient déjà flanché dans les deux manches précédentes, en passant sans transition de l’euphorie à la débandade. Cette fois, le train des demi-finales des play-off leur a filé sous le nez. «Ça tue notre saison», se désole Robin Rey, passeur courage, la tristesse à fleur de paupières. Elle n’est pas encore finie, mais tout le reste ne sera que remplissage.

Plus qu’ailleurs peut-être, un match de volley-ball se joue sur le fil du rasoir. Parfois, c’est la lame du filet qui tranche. Souvent, c’est l’avantage du terrain qui fait pencher la balance. Chaque salle a sa propre géométrie, sa luminosité particulière, qu’un œil aguerri perçoit mieux. Cette saison, dans sa Bahnhofhalle, Lucerne a fait tomber Amriswil et Lausanne UC. Et deux fois, Chênois s’en est retourné bredouille. Y revenir pour y jouer sa saison à quitte ou double, c’était donc un sacré défi. Ah! Si l’équipe genevoise n’avait pas perdu huit points sur neuf contre Uni Berne, sa bête noire…

La fièvre du mercredi soir, cela fait moins glamour. Surtout après une virée de quatre heures en bus. Si le volley suisse se professionnalise, Chênois est redevenu un smicard des parquets. Dire qu’il y a vingt ans, on le traitait outre-Sarine de «millionarios»! Là, pour faire le voyage en semaine, ses étudiants avaient dû sécher leurs cours et Ruca, le menuisier portugais, s’était levé aux aurores. Il avait une porte à terminer. Le central est l’as du rabot et il n’a pas son pareil pour gratter des ballons au bloc.

Pour terminer en beauté sa septième saison à Genève, Ruca ne voulait surtout pas prendre la porte aussi tôt. Alors, comme ses coéquipiers, il s’est battu comme un beau diable. Dimanche, les protégés de Charly Carreño avaient réalisé un festival. Presque un sans-faute. Pouvaient-ils rééditer pareille prouesse loin de Sous-Moulin, face à un rival remonté comme un coucou? Le contexte leur imposait un devoir d’excellence. Ils n’ont malheureusement tenu la gageure que de façon inaboutie. Pourtant, comme Jean-Claude Dusse, des ouvertures, ils en ont eu!

C’est dans la tête

«On a manqué de caractère», grommelle le central chênois. Il le dit autrement, plus crûment. Lui aussi est effondré. À chaque fois, Chênois a mené au score. «Quand c’était facile… Mais dès qu’il fallait faire la décision, on n’était plus à la hauteur», lâche Ruca.

Il a suffi d’une erreur d’arbitrage à 13-16 pour que les Genevois lâchent le premier set. Une perte de maîtrise en réception leur a coûté la manche suivante alors que le score (14-18) leur était favorable. Pourtant, avec l’entrée en jeu de Robin Rey, Chênois semblait avoir pris le dessus. La passe de l’étudiant en médecine est d’une efficacité chirurgicale. Le parfait remède? Non, ce match à couteaux tirés (malgré l’implacable froideur du score) a fini par se jouer dans la tête. Ruca le dirait autrement…

