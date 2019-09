Pas de cadeau pour la gardienne

Elle aurait sans doute voulu faire mieux. Sortir de sa mitaine quelques gris-gris pour envoûter les attaquants adverses. Sophie Anthamatten l’avait joué plusieurs fois dans sa tête ce premier tour de Coupe de Suisse contre Ge/Servette. Depuis que son club de Saastal a été repêché pour remplacer le HC Villars que le sort avait désigné pour affronter les Aigles. Avant la rencontre, la Haut-Valaisanne s’était forcément retrouvée au centre des débats, elle qui allait devenir la première femme à se mettre en cage contre des hommes de l’élite. Dans nos colonnes elle disait son bonheur de pouvoir vivre un tel moment historique.

C’est sans doute avec ce genre de belles histoires que les premiers tours de Coupe de Suisse prennent tout leur sens. Peu importe si la différence de niveau est telle que le match ne ressemble pas à grand-chose. Pour tous ces joueurs et joueuse, qui seront tous au boulot ou sur les bancs d’école ce jeudi matin, cette soirée n’avait tout simplement pas de prix.

Ils auraient tous voulu résister un peu plus, un peu mieux, pour cette gardienne qui se met en cage tout le reste de la saison pour eux. Mais seulement voilà, il se trouve que Ge/Servette avait lui aussi décidé de se montrer respectueux et de jouer le coup, sinon à fond, tout du moins avec le minimum de sérieux qui s’impose. Après 4 minutes, c’est donc Deniss Smirnovs qui a inscrit un but historique. Le premier d’un joueur de l’élite contre une femme. Pour Genève, qui compte beaucoup sur ses jeunes joueurs cette saison, il faut peut-être y voir comme un symbole. Ce jeune Letton a des mains en or.

Dans ces conditions, et malgré une équipe au sein de laquelle les étrangers avaient été ménagés, les Valaisans n’ont pu que regarder virevolter les visiteurs dans leur zone de défense. Constamment pris de vitesse, les pensionnaires de 1re ligue ont très vite sombré. Avec une régularité métronomique, Genève a dessiné quelques beaux buts. Quatre par tiers-temps pour une fessée finale qui n’enlève rien au plaisir ressenti par Sophie Anthamatten, qui a quitté son but après avoir encaissé le 7e. «Ça allait très vite, reconnaît-elle avec le sourire. C’était clairement notre plus grand problème. Mais cette partie restera gravée dans ma mémoire car ce n’est vraiment pas sûr que je puisse revivre ça un jour.»