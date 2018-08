«Par-delà la tristesse, d'autres finales nous attendent»

Le lendemain d’hier. La gueule de bois n’a pas la même saveur qu’une franche biture festive. En se levant, les relayeuses helvétiques avaient plutôt sur le cœur le goût amer du chocolat noir. Abonnée aux quatrièmes places, Mujinga Kambundji en a même fait une surdose à Berlin. À tout prendre, la Bernoise aurait mieux fait de se mettre au régime «Currywurst»! En définitive, n’est-il pas moins douloureux de rater une finale en lâchant le bâton dès le départ – comme à Zurich il y a quatre ans – que d’échouer au pied du podium pour sept malheureux centièmes? De peur de remuer le couteau dans la plaie, on n’a pas osé poser la question. Nouveau coach du relais 4x100 m, Raphaël Monachon répond à toutes les autres.

À chaud, on a plutôt eu l’impression que l’équipe avait accompli une course propre en ordre. Ce n’était pas le cas?

En fait, c’était trop propre et trop en ordre. Le timing des passages, surtout le deuxième, n’était pas idéal. C’était trop facile, ça manquait d’engagement. Pourtant, les filles étaient plus décontractées qu’en éliminatoire. Je les ai senties très déterminées, prêtes à aller au combat. Mais quand cela se joue à quelques centièmes, cela ne suffit pas.

L’efficacité des transmissions reste donc le nerf de la guerre?

Une chose est sûre, ce n’est pas dans la dernière ligne droite que l’on perd la médaille. Face à Asher-Smith et son retour canon, Salomé Kora a fait de son mieux. Il aurait fallu qu’elle s’élance avec un peu plus d’avance. En fait, on lutte avec nos armes face à des nations (ndlr: Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne) qui sont plus performantes que nous. Si on ne veut pas finir chocolat, on est condamné à la perfection.

Quel sentiment prédomine? La tristesse ou la frustration?

La tristesse avant tout. Elle est à la hauteur des ambitions que l’on s’était fixées, sans jamais s’en cacher. Elles étaient réalistes. On est d’autant plus déçus que la médaille était à notre portée.

Comment faire pour ne pas céder au découragement?

Ne pas s’arrêter en chemin, continuer de bosser et de croire en nos moyens. Les filles ont couru en 42’’30, à un centième de leur record national. Elles n’ont pas loupé leur course, elles ont juste raté le coche. Dans dix jours, il y a le meeting de Zurich. Devant un public qui les a toujours galvanisées, elles voudront sans doute prendre leur revanche. Mentalement, ce serait bien. Mais attention à la décompression. Il va falloir un certain temps pour digérer cet insuccès.

Quelles mesures comptez-vous prendre à l’avenir? Désormais, ce sont les Mondiaux (Doha) et les JO (Tokyo) qui vous attendent…

De toute manière, c’est dans la durée que j’envisageais ma fonction. Là, en priorité, il va falloir mieux affiner la routine des transmissions. Mais notre marge n’est pas énorme. L’objectif, c’est de travailler davantage ensemble. En 2019, le calendrier des courses sera heureusement plus étoffé. On devrait en disputer cinq avant les Mondiaux de Doha, contre deux seulement avant ceux de Berlin. Il faut surtout que ce relais soit porté par un réel engagement collectif. Pour moi, c’est tout à fait compatible avec la gestion d’une carrière individuelle. À nous de nous mettre autour d’une table et de débriefer à tête reposée. D’autres finales nous attendent. (TDG)