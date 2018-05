«On n’était pas des zéros et on n’est pas des héros»

Au moment où Niederreiter a manqué le dernier tir au but, les yeux des internationaux à croix blanche sont devenus vitreux. Une chape de plomb s’est abattue sur leurs épaules. Leurs plus fous espoirs de titre mondial ont été douchés par l’ultime arrêt de Nilsson. Valeureux, héroïques même, les Suisses ont finalement perdu leur deuxième finale de championnat du monde après Stockholm en 2013. À nouveau face à la Suède. Ce revers est intervenu vingt-quatre heures après un fantastique succès contre le Canada (3-2). Mais cet exploit en demi-finale n’avait pas de quoi atténuer la tristesse helvétique. «Je n’arrive pas à trouver du positif pour le moment, a lâché Joël Vermin, attaquant du Lausanne HC. D’ici quelques semaines, probablement. Mais maintenant, c’est tout simplement trop dur.»

À la tête de cette belle sélection, Patrick Fischer a vécu un magnifique tournoi. Dans la tourmente après des Jeux olympiques ratés, le coach zougois a pris une belle revanche. Mais dans sa bouche, ce mot n’existe pas. Non, il se contente de parler de travail accompli et de fierté. Interview quelques minutes après la défaite la plus cruelle de l’histoire de l’équipe de Suisse.

Patrick Fischer, à quoi pensez-vous?

Je me dis que c’est dommage, car nous étions si proches de réaliser quelque chose de vraiment spécial. Mais je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Je suis extrêmement fier d’eux. J’espère qu’au pays les gens ont eu le même sentiment que moi car ces gars ont vraiment tout donné. Ils ont joué avec leurs tripes.

Quelle est la valeur de cette médaille d’argent?

Pour moi, elle représente énormément de bons moments. De magnifiques émotions. C’est ce que nous retiendrons, lorsque la déception sera oubliée. Finalement, que l’on soit champions du monde ou vice-champions du monde, c’est le chemin parcouru qui est le plus important. Ces six semaines de préparation ont été particulières pour nous tous. Il nous a manqué un tout petit quelque chose, mais cela ne doit rien enlever à ce que nous avons vécu en amont.

Parvenez-vous à expliquer comment votre équipe est passée d’un tournoi raté aux JO à une médaille au Mondial en quelques mois?

C’est le sport. Je ne sais pas comment vous répondre autrement. Il n’est pas possible de toujours tout planifier. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais il faut être constant dans la qualité du travail accompli avec honnêteté. Je vais vous dire. Après PyeongChang, nous sommes passés pour des idiots et, aujourd’hui, tout le monde nous applaudit. Dans mon esprit ce n’est pas aussi binaire. On n’était pas des zéros en février et on n’est pas des héros en mai. Tu ne peux pas uniquement regarder les résultats pour juger la qualité du travail effectué par une équipe. Il y a beaucoup d’impondérables.

Que pensez-vous de cette jeune génération de joueurs sans complexes?

Leur état d’esprit est incroyable. Ils ont été capables de jouer face aux meilleures nations mondiales soir après soir. C’est admirable. J’espère qu’en Suisse les enfants auront été inspirés par ce que viennent de réaliser ces jeunes joueurs.

Comment voyez-vous l’avenir de cette sélection nationale?

Il y a de nombreux jeunes éléments talentueux qui vont arriver ces prochaines années. Je suis très confiant. Nous avons prouvé qu’en Suisse il est possible de jouer au hockey sur glace tout en étant créatifs. C’est une très belle base de travail pour l’avenir. Lorsque j’ai pris cette équipe, j’ai dit qu’un jour la Suisse serait championne du monde. Tout le monde s’est foutu de moi. Aujourd’hui, on a vu que je n’étais pas si loin de la vérité. Après ce tournoi, je vais me répéter. Un jour la Suisse sera championne du monde. Quand? J’espère dans un futur très proche.

