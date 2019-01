«Novak Djokovic, actuellement, c’est un monstre»

De la Rod Laver Arena aux bulles du TC Stade-Lausanne, le tennis mondial n’avait qu’une seule question aux lèvres en ce lundi matin. La démonstration de Novak Djokovic face à Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie a tellement marqué les esprits que chacun va de sa petite projection historique. En jeu, rien de moins que le «père des records», celui des titres en Grand Chelem, l’étalon qui désigne officieusement «le plus grand joueur de tous les temps».

Qu’en pensent les joueurs les plus assidus des clubs lémaniques? Pensent-ils que le record de Roger Federer (20 titres) est plus que jamais en danger? Et considèrent-ils désormais que Novak Djokovic (15 titres) incarne une «menace» plus insistante que Rafael Nadal (17)? Nous avons posé la question aux habitués du TC Stade-Lausanne. (TDG)