Novak Djokovic a retrouvé l’envie, et le plaisir aussi

Il s’était égaré dans sa quête de l’amour impossible et du bonheur absolu, mais qu’on se le dise, le monstre est à nouveau là, et bien là. Certes, Novak Djokovic a encore quelques imperfections dans son jeu, deux ou trois ajustements à effectuer pour faire revivre le «tueur» qu’il était, mais le voici clairement sur le chemin de la rédemption, lancé vers un retour au plus haut niveau qui ne fait désormais plus aucun doute alors que le dernier carré de Roland-Garros lui tend déjà les bras. «J’étais très satisfait de ce que j’avais présenté à Rome, mais là je joue encore mieux qu’en Italie, confirme l’ancien No 1 mondial, qui affronte ce mardi Marco Cecchinato en quarts de finale. Mon niveau global s’élève au fil des tours et je ne veux pas m’arrêter là.»

Oui, maintenant qu’il a cessé de courir derrière un idéal chimérique, «Nole» a retrouvé l’appétit, et le message a été abondamment relayé dans les allées de la Porte d’Auteuil. Bien sûr, le puzzle n’est pas encore pleinement imbriqué, mais au moins les pièces de sa carrière ne sont-elles plus disséminées aux quatre coins de l’ATP Tour. Le Serbe a retrouvé son jeu et, plus important encore, son «je». Et c’est un immense pas en avant si l’on se souvient qu’à force de préférer enlacer les arbres pour capter toute leur énergie plutôt que les trophées ces dix-huit derniers mois, il avait donné l’impression de ne plus pouvoir revenir. «Parfois, je me suis senti démotivé, c’est vrai», confiait-il d’ailleurs la semaine dernière à «L’Équipe».

Une finale contre Nadal?

Ses questionnements se sont diffusés à l’échelle internationale et ont suscité bien des murmures en coulisses. «C’est clair qu’on a eu peur pour lui, qu’on s’est demandé ce qu’il allait faire, concède Andrei Medvedev, finaliste ici en 1999. Mais ce que j’ai vu jusqu’ici dans cette quinzaine m’a rassuré: après tant de semaines de flou, Novak a retrouvé sa solidité, il prend à nouveau la balle très tôt. Bref, il est sur les bons rails.» Ces rails qui doivent l’emmener en demies puis en finale, certainement contre Rafael Nadal.

Tel est en tout cas ce qui ressort de la bouche de nombre de nos interlocuteurs, qui le voient gros comme une maison. «Il a mis trois petits sets à Verdasco, qui n’est pas le dernier venu, rappelle ainsi Sébastien Grosjean, ancien No 4 mondial. Cela dit beaucoup du niveau qui est le sien actuellement. Le voir au rendez-vous des quarts de finale n’est finalement pas un hasard, puisque Djokovic a retrouvé l’envie, ce qui était capital pour que s’opère son come-back.»

«Je suis venu pour gagner»

Plus encore que la simple envie, l’homme aux douze titres du Grand Chelem a retrouvé l’envie… d’avoir envie d’aller au charbon. L’envie de s’entraîner, de s’arracher dans les combats et, par-là, le plaisir, qui est le fil de sa carrière. Sa vie et son tennis se sont d’un coup rallumés, et dans ses yeux brûle à nouveau le feu sacré.

«Hormis quelques détails, il n’y avait pas franchement de question à se poser sur son jeu, car une telle légende ne pouvait pas avoir tout perdu, rappelle Thomas Enqvist, lui aussi ex-No 4 ATP. Il lui fallait simplement rallumer la flamme, se recentrer et trouver une nouvelle motivation. Maintenant que c’est chose faite et qu’il a grappillé de la confiance à Rome et sur ses premiers tours ici, je suis persuadé qu’il faudra compter avec lui pour le reste de la saison.»

Ce n’est pas un hasard non plus si c’est en renouant avec Marian Vajda et Gebhard Grisch, les deux membres historiques de son team, que le matricule 22 de la hiérarchie a repris ses bonnes vieilles habitudes de la gagne, qu’il a récupéré une grande partie de ses facultés d’antan. «Avec eux à ses côtés, Novak a envoyé un message à tout le monde, reprend Grosjean. Il a fait comprendre au reste du circuit qu’il était de nouveau prêt à batailler, qu’il n’allait pas disparaître comme ça.»

Âgé de 31 ans depuis deux semaines, le Serbe a donc fini de manger son pain noir. Il veut croquer à pleines dents dans sa deuxième carrière. «Je ne suis pas venu ici à Paris pour participer, mais pour gagner», indique-t-il.

Et si c’était la gagne, finalement, son bonheur absolu?

Simona Halep, façon Nadal

Rafael Nadal n’a pas besoin de ça pour attirer les regards, mais il est vrai qu’à force de passer les tours en martyrisant tout un chacun, le tenant du titre marque encore un peu plus les esprits. Il en vient même à éclipser ce qui se passe dans l’autre tableau, chez les dames, où Simona Halep n’est pourtant pas loin se suivre ses traces.

La Roumaine a perdu le premier set qu’elle a disputé dans ce tournoi la semaine passée? Oui, mais depuis elle déroule et fait du «petit bois» de toutes ses opposantes. Taylor Townsend n’a marqué que quatre jeux, Andrea Petkovic cinq et, lundi, Elise Mertens n’en a inscrit que trois. La No 1 WTA est en démonstration, elle aussi. «Simona est trop forte en ce moment, elle évolue à un autre niveau, sur une autre planète, a murmuré sa dernière victime en date. Elle joue avec énormément d’agressivité et est même très solide en défense. C’est dur…»

Dur pour ses adversaires, moins pour Halep, pour qui la quinzaine ressemble à un long fleuve tranquille. Mais elle qui court toujours après un titre du Grand Chelem ne va-t-elle pas se crisper en voyant le trophée se rapprocher, tel que cela fut le cas voici douze mois? «Je veux garder ma ligne de conduite et ne surtout pas penser au titre», balayait-elle lundi.

Il en faut toutefois plus pour qu’elle ne soit pas érigée en grande favorite de cette fin de tournoi. «Affronter Halep, c’est actuellement l’un des plus gros challenges qui soient», prévient déjà Angelique Kerber, sa future adversaire. (TDG)