Nick Kyrgios fait enfin l’unanimité: il vit une rédemption par le feu

Nick Kyrgios ne sait plus où se mettre. Les amendes, les suspensions, les questions sur ses frasques, il maîtrise. Mais le costume de «héros national», «Dirty Nick» n’a pas l’habitude. Alors l’Australien baisse les yeux, s’encouble dans des réponses sans verbe ni sens. «Je ne sais pas quoi dire…» a-t-il tout juste murmuré après avoir fait exploser la Melbourne Arena samedi soir. Depuis, les réseaux sociaux compilent des vidéos de la monstrueuse ovation qui a salué son épopée contre Khachanov (7-6 au cinquième). Il s’en dégage un sentiment: c’est toute l’Australie qui a hurlé de soulagement.

Par quel miracle Nick Kyrgios a-t-il fédéré tout un pays derrière sa personnalité controversée? Pour comprendre, il faut remonter son fil Twitter jusqu’au 1er janvier. L’Australien y apostrophe alors sa fédération et propose d’organiser une exhibition pour récolter des fonds en soutien aux victimes des incendies. En quarante-huit heures, Craig Tiley valide un projet qui récoltera plus de 3 millions de francs et la diaspora des sportifs australiens embraie sur sa proposition de verser 200 dollars par ace. Les sanglots qu’il laisse ensuite échapper après sa victoire en ATP Cup contre Struff terminent de convaincre les sceptiques. Catalogué comme égoïste irrécupérable, le gamin de Canberra – ville la plus touchée du pays – se retrouve soudain promu conscience du monde sportif.

Le défi ultime

«Si j’ai compris quelque chose ces derniers jours, c’est que les gens ont un cœur, ils veulent aider. Mais ils ont besoin qu’on leur montre comment, a écrit Nick Kyrgios dans un long texte publié par le site AthletesVoice. Nous, athlètes, avons le pouvoir, la plateforme pour aider. J’ai un seul regret: ne pas avoir réagi plus vite car des gens souffraient depuis septembre.» Parce qu’il n’est pas caricatural et ne semble pas piloté par un souci d’image – pas le genre de la maison – le discours fait mouche. Une preuve? Le très bien-pensant show matinal de Channel Nine «Today» y est allé de son sondage. «Qui a changé d’avis sur Nick Kyrgios?» Verdict bras levé sur brushing parfait de Richard Wilkins et Rebecca Maddern: «la nation entière a changé d’avis».

En trois semaines, «Dirty Nick» est donc devenu «Gentle Nick». Mais cette transformation de l’opinion peut-elle déboucher sur une révolution sportive? Samedi, contre Khachanov, l’Australien a su garder la tête froide malgré une balle de match gâchée par set. Puis, sondé sur la longue histoire des petites phrases qui l’oppose à Rafael Nadal, il n’a cédé à aucune tentation de relance. «Je joue cette année pour quelque chose de plus grand.» Ce matin, c’est même quelque chose de très grand qui l’attend sur la Rod Laver Arena: Rafael Nadal, No1 mondial et seulement quatre défaites depuis leur dernier affrontement à Wimbledon (victoire de l’Espagnol en quatre sets).

Le tennis comme un spectacle

Avant ce match, nous avions écrit qu’il «mettait en scène deux façons de vivre; de penser l’autre et l’effort, le don et la lutte». Six mois plus tard, la première partie de l’opposition ne fonctionne plus. Mais il reste la deuxième. Nick Kyrgios continue de considérer le tennis comme un jeu, un spectacle, presque une performance artistique. C’est son droit et notre plaisir. Or pour avoir une chance de battre Nadal, il devra accepter d’y ajouter le goût de la lutte. Ce don de soi qu’il admire tant chez ses compatriotes pompiers. «Je crois qu’ils ne recevront jamais assez d’hommages. Il n’y a pas plus bel exemple de générosité. Ils sont ma plus grande source d’inspiration.» S’il veut réaliser le plus grand exploit de sa carrière, Nick Kyrgios devra, ce matin, jouer le feu et lutter avec le courage de ceux qui l’éteignent. C’est un peu l’histoire de son mois de janvier.